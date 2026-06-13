Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto al Forum in Masseria di Manduria, organizzato da Bruno Vespa e Comin&Partners. Secondo le sue previsioni, il primo nucleare italiano potrebbe arrivare nel 2033-2034 e coprire tra il 10 e il 15% del fabbisogno energetico nazionale entro il 2040.

L'Italia potrebbe tornare a produrre energia nucleare entro il 2033-2034. È la previsione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto venerdì 13 giugno al Forum in Masseria di Manduria, in provincia di Taranto, durante il dibattito "Dalla dipendenza alla resilienza: la nuova politica energetica italiana". Rispondendo alle domande di Bruno Vespa, che organizza la manifestazione insieme a Comin&Partners, il ministro ha indicato tempi, obiettivi e logica politica della scelta.

Secondo Pichetto Fratin, il contributo del nucleare al mix energetico nazionale resterà contenuto ma stabile. "Abbiamo previsto dall'11 al 22% di produzione da energia nucleare con una serie di calcoli. È un elemento di riequilibrio perché produce energia in continuità", ha spiegato il ministro. La stima realistica al 2040, ha aggiunto, è di "un valore oltre il 5%, sul 10-15%, non oltre" del fabbisogno complessivo.

Sulla tempistica il ministro è stato netto, pur legandola allo stato della ricerca. I tempi per arrivare al nucleare "dipendono dalle condizioni della ricerca, della sperimentazione e delle tecnologie disponibili. Una parte rilevante la giocheranno le imprese del nostro Paese. Io dico 2033-2034", ha dichiarato. Il percorso normativo, ha ricordato, è già avviato: il disegno di legge ha ottenuto il via libera della Camera e dovrebbe essere convertito in legge dello Stato nel giro di un mese e mezzo. Entro fine anno il governo punta a completare il quadro con i decreti attuativi.

"Una scelta politica per il futuro"

Pichetto Fratin ha inquadrato la decisione come strategica per ridurre la dipendenza energetica dall'estero. "La scelta politica è per il Paese, per il futuro. Di integrare i nostri sistemi di produzione di energia che sono molto dipendenti dall'estero", ha detto. Lavorare sul nucleare, ha aggiunto, significa "creare le condizioni per i nostri giovani" ed evitare quella che ha definito la "decrescita felice".

Il ministro ha anche rivendicato il peso industriale italiano nel settore: dopo la Francia, ha sostenuto, l'Italia è il Paese europeo che esporta nel mondo tecnologia e competenze sul nucleare. A sostegno della scelta, Pichetto Fratin ha portato un confronto sull'occupazione del suolo. "Un reattore di 300 megawatt occupa tre o quattro campi di calcio. Con il fotovoltaico per fare la stessa produzione ci vogliono circa 3mila campi di calcio", ha osservato.