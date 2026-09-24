Dal 1 ottobre Marialuisa Ferramosca, 67 anni, lascia la direzione del Suem 118 di Treviso per andare in pensione. La notizia è che la futura pensionata ha deciso di destinare 142 giorni di ferie maturati nel corso degli anni al fondo delle cosiddette ferie solidali per i colleghi che devono affrontare gravi necessità familiari.

Il fondo delle ferie solidali

Si tratta di quasi cinque mesi di ferie che non avendo la possibilità di utilizzare, Marialuisa ha deciso di lasciarli ai colleghi bisognosi. Le ferie saranno ricalcolate e confluiranno nel fondo destinato ai dipendenti che attraversano particolari situazioni personali o familiari. Potranno, per esempio, essere utilizzate da lavoratori che hanno bisogno di trascorrere più tempo accanto a un figlio malato o che devono affrontare altre circostanze familiari che rendono necessario assentarsi dal lavoro.