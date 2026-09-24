Dalle 22 di oggi alle 16 di domani sono attesi temporali improvvisi e localmente intensi, accompagnati da possibile grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Previsto un rischio idrogeologico con possibili allagamenti, esondazioni e frane
La Protezione civile della Campania ha emanato un'allerta meteo gialla valida dalle 22 di questa sera fino alle 16 di domani, venerdì 25 settembre. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro funzionale regionale.
Previsti rovesci intensi e forti raffiche di vento
Su tutto il territorio regionale sono attesi rovesci e temporali improvvisi, che potranno risultare localmente intensi. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.
Rischio allagamenti e frane
L'allerta evidenzia anche un rischio idrogeologico legato a possibili effetti al suolo delle precipitazioni. Tra i principali disagi segnalati figurano allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque lungo le sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi dovuti alla fragilità dei terreni.
Potrebbero interessarti
L’ideatore del Grandinometro: “Così ho creato una app per prevederle”
Attenzione alle aree colpite dagli incendi
La Protezione civile raccomanda di prestare la massima attenzione nelle zone percorse dagli incendi verificatisi sul territorio nei mesi scorsi che possono aumentare il rischio idrogeologico per frane: al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione civile. In considerazione delle possibili raffiche di vento, le autorità locali competenti sono invitate a controllare la stabilità del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.