Dalle 22 di oggi alle 16 di domani sono attesi temporali improvvisi e localmente intensi, accompagnati da possibile grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Previsto un rischio idrogeologico con possibili allagamenti, esondazioni e frane

La Protezione civile della Campania ha emanato un'allerta meteo gialla valida dalle 22 di questa sera fino alle 16 di domani, venerdì 25 settembre. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro funzionale regionale.

Previsti rovesci intensi e forti raffiche di vento

Su tutto il territorio regionale sono attesi rovesci e temporali improvvisi, che potranno risultare localmente intensi. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.