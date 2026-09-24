I fatti risalgono ad aprile del 2023, quando un uomo, al volante di un furgone in zona Casale sul Sile, avrebbe accelerato pur avendo davanti a sé diverse pecore sulla strada. Due morirono sul colpo e una terza venne abbattuta a causa delle gravi ferite

Investì e uccise tre pecore perché parte di un gregge che gli impediva di proseguire lungo la strada. Come racconta Il Corriere del Veneto, i fatti risalgono ad aprile del 2023, quando un uomo, al volante di un furgone in zona Casale sul Sile (in provincia di Treviso), avrebbe accelerato pur avendo davanti a sé diverse pecore sulla strada. Due morirono sul colpo e una terza venne abbattuta a causa delle gravi ferite. L'uomo, E.C., cittadino macedone di 36 anni difeso dall’avvocato Mattea Macagnani, non si sarebbe neanche fermato e ora è accusato di uccisione di animali altrui e minaccia.