Treviso, gregge di pecore blocca la strada: automobilista le investe e minaccia il pastoreCronaca
I fatti risalgono ad aprile del 2023, quando un uomo, al volante di un furgone in zona Casale sul Sile, avrebbe accelerato pur avendo davanti a sé diverse pecore sulla strada. Due morirono sul colpo e una terza venne abbattuta a causa delle gravi ferite
Investì e uccise tre pecore perché parte di un gregge che gli impediva di proseguire lungo la strada. Come racconta Il Corriere del Veneto, i fatti risalgono ad aprile del 2023, quando un uomo, al volante di un furgone in zona Casale sul Sile (in provincia di Treviso), avrebbe accelerato pur avendo davanti a sé diverse pecore sulla strada. Due morirono sul colpo e una terza venne abbattuta a causa delle gravi ferite. L'uomo, E.C., cittadino macedone di 36 anni difeso dall’avvocato Mattea Macagnani, non si sarebbe neanche fermato e ora è accusato di uccisione di animali altrui e minaccia.
Cosa è accaduto
Sembra che l'uomo avesse prima iniziato a protestare contro il pastore che stava gestendo il passaggio delle pecore. "Spostate questa m... di pecore, io devo passare. Ammazzo tutti, non vi ho dato io l’autorizzazione a passare di qua", avrebbe detto l’imputato prima di investire il gregge e proseguire oltre. Il pastore sarebbe riuscito a prendere la targa del veicolo, che ha poi permesso alle forze dell'ordine di individuare l'uomo. Il procedimento è stato rinviato al giugno 2028 per l’inizio del dibattimento.
Nel caso in cui venisse condannato rischierebbe da uno a quattro anni di reclusione, oltre probabilmente a dover versare un risarcimento economico per i capi di bestiame uccisi.