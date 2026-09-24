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Operaio morto al Colosseo, attesa per l'autopsia. Sito resta chiuso fino a sabato

Cronaca

Fonti del ministero della Cultura fanno sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico del Parco del Colosseo, che resterà chiuso anche venerdì 25 settembre, il ministro Alessandro Giuli "si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare, assieme ai dirigenti del MiC e al direttore Quilici, i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura"

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Verrà affidato lunedì l’incarico per svolgere l’autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all’interno del Colosseo.

Intanto, fonti del ministero della Cultura fanno sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico del Parco del Colosseo, che resterà chiuso anche venerdì 25 settembre, il ministro Alessandro Giuli "si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare, assieme ai dirigenti del MiC e al direttore Quilici, i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura". 

Le indagini

I magistrati di piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita, relativa all’appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto, e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati anche in vista dell’esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza. L’inchiesta della procura di Roma, in cui si procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, dovrà chiarire, anche con l’aiuto di una consulenza tecnica, la dinamica dell’incidente e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Al momento della tragedia nel cantiere erano presenti altri operai tra cui il cognato della vittima, impegnati nei lavori da alcuni mesi in vista dell’ inaugurazione prevista per ottobre, che sono stati ascoltati dagli inquirenti.

 

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