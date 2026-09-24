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Incidente sulla SS16, sontro tra moto e camion: morto 46enne a Trani

Cronaca

La vittima era alla guida della sua motocicletta di cui, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, andando a impattare contro un furgone fermo poiché in avaria sul margine destro della carreggiata

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Un uomo di 46 anni, Natale Ricco, originario di Cerignola, in provincia di Foggia, ma residente a San Ferdinando di Puglia, nella Bat, è morto mercoledì sera in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16 bis, all'altezza dello svincolo Trani Sud. Era alla guida della sua motocicletta di cui, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, andando a impattare contro un furgone fermo poiché in avaria sul margine destro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Trani. Il motociclista è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari 118 sul luogo dell'incidente. I veicoli sono stati sequestrati, i documenti delle vetture sono risultati in regola. 

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