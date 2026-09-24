Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: la rassegna stampa

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I conflitti in Medio Oriente ed Ucraina al centro delle discussioni all'Assemblea dell'Onu, il decreto sul tetto agli stranieri nelle scuole e poi, ancora, l'apertura verso il nucleare in Italia, la condanna a Weinstein e la morte di un operaio 22enne al Colosseo. Mentre, per lo sport e per il calcio, l'analisi dei club italiani alle porte del ritorno in campo della Nazionale allenata da Mancini. Questi i principali temi presenti sulle prime dei quotidiani, in edicola oggi

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