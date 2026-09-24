Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: rassegna stampa

I conflitti in Medio Oriente ed Ucraina al centro delle discussioni all'Assemblea dell'Onu, il decreto sul tetto agli stranieri nelle scuole e poi, ancora, l'apertura verso il nucleare in Italia, la condanna a Weinstein e la morte di un operaio 22enne al Colosseo. Mentre, per lo sport e per il calcio, l'analisi dei club italiani alle porte del ritorno in campo della Nazionale allenata da Mancini. Questi i principali temi presenti sulle prime dei quotidiani, in edicola oggi
- I conflitti mondiali in primo piano: "Guerre e accuse sul palco dell'Onu". Pezeshkian mostra " i bimbi vittime dei raid sull'Iran. i delegati Usa se ne vanno". Xi all'incontro con Trump che "invita Putin al G20". Scuola, arriva "il decreto per il tetto agli stranieri". Senato: "Sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033". Cronaca, incidente sul lavoro: "Operaio morto al Colosseo". Lamezia, 14enne fermato: "Teneva in bagno un coltello, voleva colpire la sua prof".
- Le dichiarazioni dall'Assemblea delle Nazioni Unite in apertura. L'Iran all'Onu: "Non rinunciamo a nucleare e Hormuz". Il presidente Pezeshkian "mostra le foto delle bambine uccise dai raid Usa a Minab", la delegazione Usa "lascia l'aula". Zelensky: "Putin va fermato, solo lui vuole la guerra". Scuola: "I paletti del Colle". Oggi in Cdm il decreto "sul 30% di stranieri in classe". Energia: "L'Italia torna sul nucleare, via libera alla legge sulle centrali". Cronaca: "Morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo".
- In apertura del quotidiano torinese la guerra in Ucraina. Zelensky all'Onu: "Fermate Putin. E' il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra". Ma Trump "invita lo Zar al G20 di Miami". Tensione Usa-Iran, oggi il tycoon accoglie Xi. Tetto agli stranieri: "La scuola di Genova dove 24 Paesi convivono in classe oltre la diversità". Economia: "Imprese, energia, università. Il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del Pnrr". Weinstein: "Condannato l'orco di Hollywood". Lavori notturni al Colosseo: "Operaio di 22 anni precipita e muore".
- La scuola e il tetto agli stranieri tra i temi in prima pagina: "Oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle". Medio Oriente: "L'Iran mostra all'Onu i bimbi uccisi, pace lontana. E gli Usa lasciano l'aula". Roma, la tragedia: "Incidente sul lavoro, morte al Colosseo. Operaio 22enne precipita per 1o metri, non era agganciato". Energia: "Ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento".
- In apertura focus sul Milan che vuole Rabiot fino al 2030: "Diavolo per sempre". Mediano, trequartista, regista: "Il francese è indispensabile". Inter, il futuro del turco: "Dubbio Calhanoglu. Troppi infortuni, il club riflette sul rinnovo". Italia, domani il Belgio: "Guida Romano. Mancini lo mette al centro, le big lo vogliono". Juventus, arriva Neto come vice Vicario: "Ait-Nouri l'idea di sinistra". E Alaba "arriva a Udine". F1, sabato a Baku con Antonelli che prepara l'allungo: "Mondiale arrivo".
- Intervista esclusiva a Vincenzo Italiano in primo piano. In Turchia è già "popolarissimo, punti di forza del suo Besiktas due scarti bianconeri": "Grazie Juve". Le parole del tecnico: "Vlahovic il più forte che ho allenato, Miretti uno che cambia le partite". Inter, parla Zenga: "Chivu allenatore da Premier". Roma: "Gasperini stregone". Lotito: "Mercato? Cambiamo le regole". Nazionale: "L'Italia scopre Zoma".
- La Juventus in apertura: "Porta nuova". Oggi arriva Neto, il futuro è Palmisani. Torino: "In attacco c'è pure Pellegri". Udinese: "Che colpo, preso Alaba". Caso Malagò: "La serie A sfida il Coni". Nazionali, domani Italia - belgio: "Pessina, Doumbia, Zoma. Famiglia Albinoleffe". Volley: "Italia, che delusione! Addio sogno europeo".
- La politica in primo piano: "FI e FdI, impunità pure per i ministri non eletti". Le destre "vogliono scudare anche i non parlamentari". Legge elettorale, Melonellum: "Il Quirinale spera nella Consulta prima di votare". Economia: "Deficit, è l'autogol di Giorgetti. Il 110% non c'entra niente". Israele al voto: "Ricorso dei partiti arabi fatti fuori". Cronaca: "Muore un operaio e il Colosseo resta aperto, Giuli in tilt". Scuola: "Mattarella corregge sanzioni e deroghe del decreto sul tetto agli stranieri".