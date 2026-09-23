Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: rassegna stampa

Il riferimento di Giorgia Meloni a Mattarella per difendere la proposta sul tetto degli stranieri a scuola, il deficit dell'Italia che fa scattare la procedura europea. E poi ancora, le parole di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu, l'ultima provocazione dell'ex generale Vannacci e, per lo sport, l'analisi del momento dei club di serie A e la Nazionale di Mancini. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La scuola in primo piano: "Stranieri in classe, è tensione". Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti: "Da ministro fece una circolare". Economia: "Deficit sopra il 3%, resta il vincolo Ue". Politica: "Le donne e le gonne, bufera su Vannacci". Trump show all'Onu: "Putin fermi la guerra". E il tycoon lancia "accuse a Cuba e Iran". Medioriente, Riad: "Riapre l'oleodotto danneggiato". Famiglia nel bosco: "Incontro con i bimbi nella casa di Palmoli". Mondiali di ciclismo: "Ganna trascina gli Azzurri".
- Il caso scuola ancora in apertura: "Meloni sfida Mattarella". La premier "difende il tetto agli stranieri e tira in ballo il presidente" facendo riferimento al fatto che "da ministro all'Istruzione lo voleva anche lui". Istat: "Disavanzo al bilancio al 3,1%. L'Italia resta osservata speciale Ue". Trump all'Onu: "Accuse a tutti, colloqui Usa-Iran durante i lavori". Il caso: "Le sorelle nascoste in un negozio per una gara social". Calcio: "Nazionale di espatriati, Mancini guarda fuori".
- "Meloni sfida Istat e Mattarella", titola in apertura il quotidiano torinese. Rapporto deficit-Pil al 3,1%, "Roma resta nella procedura europea". Sul tetto degli stranieri a scuola la premier cita il Presidente: "Quando era ministro fece lo stesso". Discorso all'Onu: "Trump piccona le Nazioni Unite". Cronaca: "Ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo". Sanità: "Il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende".
- "Meloni-Colle, la scuola è un caso", è il titolo in primo piano. La premier: "Anche da Mattarella ministro circolari sul tetto agli stranieri". La leader: "Nessun dissenso con il Presidente, pure lui vuole superare i ghetti". Economia: "Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura Ue". Riforma della previdenza: "Nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi. Recuperata la frenata del prossimo anno". Caso Ranucci: "Spuntano nuovi affari di Lavitola nei Paesi africani". Cinema: "Intellettuali da talk nel mirino di Zalone".
- La Nazionale italiana in primo piano: "Pio d'Italia". Ecco il 9 di Mancini, "Esposito è pronto". Il ct prepara il debutto con il Belgio in Nations League: "Al centro dell'attacco si fa largo l'interista". Il ct dell'Under 21, Baldini: "Ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio". Mercato: "Juve, futuro alla porta. Assalto a Palmisani". Milan: "Atto d'Amorim. L'asse con Rabiot fa bene a Modric". Mondiali di ciclismo: "L'oro mondiale della staffetta (con Ganna)".
- Serie A: "Quel posto è di Lucio". L'algoritmo di Opta premia la Juventus "garantendole" la zona Champions: "Inter, Roma e Como il terzetto di vertice". Napoli: "Allegri ha preso 36 gol". Milan: "Si studia per il rinnovo di Pulisic". Roma: "E' tutto un altro Dybala". Il ct dell'Under 21 azzurra, Baldini: "Ho tifato contro il Como".
- L'analisi sui primi 100 giorni di Carnevali alla Juventus e su come saranno i prossimi domina la pagina: "Rivoluzione per i nuovi Yildiz". Lo scouting "sarà ristrutturato, meno algoritmi e più contatti diretti". Toro, intervista a Graziani: "Cacciamani tra i migliori, il futuro è suo". Nazionale, l'Italia riparte. Parla Luca Toni: "Pio meglio di me a 21 anni, ma diventi più cattivo". Under 21, Baldini: "Il nostro calcio? Più Frosinone che Como". Mondiali di ciclismo: "Staffetta d'oro!". Tennis: "La caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea".
- La politica in primo piano: "Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri". Economia: "Meloni a secco, deficit-Pil fermo al 3,1%? Colpa dell'Istat". L'inchiesta: "A Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota". Estero: "Sanzioni svuotate a Mosca, i nordici e Zelensky furiosi". Usa: "Trump anti-Onu e Cpi, Macron e Burnham proni". Ddl antisemitismo: "Il Pd passa da Ni a No, senza vincoli". Pnrr: "Studentati orrendi e costosi, stanze da 700 euro".
- Le mosse del governo in apertura: "Scuola e conti, la sfida di Meloni". La premier "difende il tetto sugli studenti stranieri in classe". Secondo la leader "è una misura di buon senso. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili". Sul debito pubblico "punta il dito contro Conte e la voragine creata dal Superbonus". Intervento all'Onu di Trump dall'Iran a Putin: "Pace o distruggo gli ayatollah". Sondaggi: "Vannacci già scende. E il centrodestra sale". Il nodo immigrazione: "Malati per i medici, sani per delinquere".
- La scuola in primo piano: "Ops!". Anche Mattarella nel 1989, da ministro dell'Istruzione, "aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola". I dati Istat: "Deficit al 3,1%" E Meloni avvisa: "Legge elettorale, fiducia o a casa". Caso Ranucci: "I lamenti di Lavitola, soldi, pesce, amanti". L'editoriale: "Un governo che non lascia Superbuchi".
- I conti pubblici in primo piano: "Deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa". Componenti meccanici: "La modenese Usco rileva Intraltractor dall'americana Titan. Nasce un big da 1,4 miliardi". Titoli di Stato: "Il nuovo BTP green fa il pieno, domanda oltre i 110 miliardi". Trump all'Onu: "Accordo o distruggeremo l'Iran. E Putin faccia la pace". Alta tensione, Meloni: "Anche Mattarella era per il tetto degli stranieri a scuola".