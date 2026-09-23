Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: la rassegna stampa

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Il riferimento di Giorgia Meloni a Mattarella per difendere la proposta sul tetto degli stranieri a scuola, il deficit dell'Italia che fa scattare la procedura europea. E poi ancora, le parole di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu, l'ultima provocazione dell'ex generale Vannacci e, per lo sport, l'analisi del momento dei club di serie A e la Nazionale di Mancini. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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