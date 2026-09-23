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Morti sul lavoro, decessi in leggero calo. Il "tesoretto" Inail lievita: i dati

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©IPA/Fotogramma

Secondo la relazione annuale dell'Istituto, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1.189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la Tesoreria dello Stato. Fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati a pieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza. Anche di questo si è parlato nella puntata del 22 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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