Pasquale Andriotta, 42 anni e padre di tre figli, corriere in appalto per Brt, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118: l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un corriere di 42 anni è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, colto da un malore mentre effettuava una consegna. Pasquale Andriotta, addetto in appalto per Brt e padre di tre figli, si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti a un'abitazione. Per lui, quello, era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.

Il malore durante la consegna L'uomo si è sentito male mentre era impegnato a scaricare il furgone. Ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco, accasciandosi a terra. È scattato subito l'allarme e sul posto sono arrivati l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa. Leggi anche Incidenti sul lavoro, tre vittime tra Bologna, Mantova e Padova

I soccorsi e il decesso I sanitari hanno lavorato a lungo per rianimarlo e stabilizzarne le condizioni. Dopo averlo intubato, lo hanno trasportato in massima urgenza al pronto soccorso di Piacenza. I tentativi si sono però rivelati vani: il 42enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.