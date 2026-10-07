7 ottobre, a Milano il murale sulla separazione di Noa e Avinatan

Nel terzo anniversario dell’attacco dei terroristi di Hamas, lo street artist aleXsandro Paolombo ha ricreato una delle immagini simbolo del Nova Music Festival. La ragazza, rapita e portata via in motocicletta, tende il braccio verso il fidanzato, catturato da altri terroristi. Pochi giorni fa Israele ha annunciato l’uccisione dell'uomo indicato come il conducente della moto