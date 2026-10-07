7 ottobre, a Milano il murale sulla separazione di Noa e Avinatan

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7 ottobre, il murale sulla separazione di Noa Argamani e Avinatan Or

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Nel terzo anniversario dell’attacco dei terroristi di Hamas, lo street artist aleXsandro Paolombo ha ricreato una delle immagini simbolo del Nova Music Festival. La ragazza, rapita e portata via in motocicletta, tende il braccio verso il fidanzato, catturato da altri terroristi. Pochi giorni fa Israele ha annunciato l’uccisione dell'uomo indicato come il conducente della moto

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epa13285188 Protesters face French police officers as clashes erupt during a national day of protest by high school students and members of education union over school conditions, in Montpellier, southern France, 06 October 2026. The demonstration comes amid a nationwide wave of protests across France against severe teacher shortages, overcrowded classrooms, a lack of resources, and poor learning conditions ahead of upcoming national budget decisions. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

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