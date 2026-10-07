7 ottobre, a Milano il murale sulla separazione di Noa e Avinatan

Nel terzo anniversario dell’attacco dei terroristi di Hamas, lo street artist aleXsandro Paolombo ha ricreato una delle immagini simbolo del Nova Music Festival. La ragazza, rapita e portata via in motocicletta, tende il braccio verso il fidanzato, catturato da altri terroristi. Pochi giorni fa Israele ha annunciato l’uccisione dell'uomo indicato come il conducente della moto
- Nel terzo anniversario dell’attacco dei terroristi di Hamas del 7 ottobre 2023, aleXsandro Palombo ha realizzato a Milano “7 October”, un nuovo murale dedicato a Noa Argamani e Avinatan Or, la giovane coppia rapita durante l’assalto al Nova Music Festival
- L’opera è comparsa su un muro esterno alla Galleria d’Arte Moderna di Milano e ricostruisce il momento della loro separazione, divenuto una delle immagini più riconoscibili di quella drammatica giornata. Noa viene portata via sulla parte posteriore di una motocicletta da terroristi di Hamas e, voltandosi, tende disperatamente il braccio verso Avinatan. Dall’altra parte il giovane viene trascinato nella direzione opposta da altri terroristi
- Il murale riduce la scena all’essenziale e concentra lo sguardo sui corpi e sui gesti. Tra i due, Palombo lascia un ampio spazio vuoto che diventa il centro visivo della composizione, evidenziando il braccio teso di Noa come simbolo dell'amore che cerca di resistere alla violenza
- L'intervento urbano sottrae quell’immagine alla sola dimensione della cronaca per trasformarla in memoria visiva permanente, affidandola allo spazio urbano come testimonianza destinata a restare
- Noa Argamani è stata liberata nel giugno 2024, mentre Avinatan Or è tornato in Israele dopo una lunga prigionia. Pochi giorni fa Israele ha annunciato l’uccisione dell'uomo indicato come il conducente della moto