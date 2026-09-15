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Russia, consigliere Putin: se Polonia ci attacca sparirà in 2-3 giorni

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©Ansa

Patrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione "dilettantistica" della potenza militare russa. Doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche

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 "Se la Polonia entrasse in ostilità contro la Russia, il nostro Paese impiegherebbe tutta la sua forza e i suoi mezzi, e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni". Lo ha affermato Nikolay Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenty i Fakty, ripresa dalla Tass. "Il capo della diplomazia polacca valuta la potenza militare del nostro Paese in modo chiaramente dilettantistico, non volendo comprendere che ciò che le forze armate russe stanno usando nell'operazione militare speciale è ben lontano dal loro pieno potenziale", ha aggiunto il consigliere di Putin. 

Zelensky: rispondiamo ai raid di Mosca 

Doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, il bilancio degli attacchi è di otto feriti. "La Russia non smette di colpire la nostra infrastruttura energetica, la logistica e le infrastrutture critiche. E le nostre risposte a questi attacchi sono significative. Ci sono nuovi risultati delle Forze di Difesa ucraine sugli impianti di raffinazione del petrolio a Sizran, e anche colpi a Taganrog contro un'azienda produttrice di droni, e in un'area di preparazione e lancio di droni nella regione di Orlov. Ci sono stati anche colpi nel Mar Nero. Grazie a ogni nostro soldato per l'efficacia delle nostre sanzioni a lungo raggio!". Così sui social il presidente ucraino Voldymyr Zelensky. 

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