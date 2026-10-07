Vaticano, al via oggi il summit di Papa Leone XIV sulla famiglia

Voluto dal pontefice a 10 anni dalla "Amoris Laetitia" di Bergoglio, l'evento dura una settimana, fino al 14 ottobre. Per l'occasione sono stati chiamati a raccolta i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo. L'obiettivo: riflettere sulla situazione attuale delle famiglie, influenzate da "tanti cambiamenti"
Per una settimana intera, da oggi fino al 14 ottobre, in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia, voluto da Papa Leone XIV a 10 anni dalla Amoris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione ai divorziati risposati.
ll summit e i partecipanti
ll pontefice, per l'occasione, ha chiamato a raccolta i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per un evento di "ascolto reciproco" e "discernimento sinodale" sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie, oggi influenzate da "tanti cambiamenti" e per condividere "quanto si sta realizzando nelle Chiese locali". Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. Leone XIV, nello specifico, ha invitato a Roma anche i capi delle Chiese orientali, insieme a 11 nuclei familiari dai cinque continenti.
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I problemi delle famiglie di oggi
Ad aprire i lavori, oggi, è il Pontefice, che poi li chiuderà nell’ultima giornata del 14 ottobre. "L'obiettivo indicato da Papa Leone XIV è procedere, nell'ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da compiere oggi per annunciare il Vangelo con le famiglie", ha detto in una conferenza stampa in Vaticano padre Giacomo Costa, Consultore della Segreteria Generale del Sinodo. Sullo sfondo ci sono i problemi delle famiglie, in diversi ambiti, ma anche il calo sempre maggiore dei matrimoni religiosi. "Alcuni dati - ha sottolineato Gabriella Gambino, sottosegretaria del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita - aiutano a cogliere la portata delle trasformazioni culturali in atto: in Polonia, i matrimoni religiosi celebrati negli ultimi 5 anni si sono ridotti del 45%. In Australia, tra il 1970 e il 2024 sono passati dall'88% al 16%. Sono segnali che, nella diversità dei contesti, richiamano l'urgenza di accompagnare la scelta matrimoniale e sostenere in modo più decisivo la trasmissione della fede in famiglia".
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Dopo il summit
Le riflessioni che emergeranno durante il summit saranno raccolte in un resoconto: non si tratterà di un nuovo documento finale per sostituire l’esortazione apostolica firmata da Papa Francesco nel 2016 al termine dei due sinodi sulla famiglia (quello straordinario del 2014 e quello ordinario del 2015), ma piuttosto di una sintesi messa a punto da una Commissione, che verrà poi discussa dall’Assemblea e inviata al Papa.
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Papa Leone XIV in Francia, lo accolgono Emmanuel e Brigitte Macron
Papa Leone XIV è giunto a Parigi per l'inizio del suo viaggio apostolico in Francia. Partito da Fiumicino e atterrato all'aeroporto di Orly, il pontefice è stato accolto al suo arrivo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. 'Siamo qui per portare un messaggio di pace', ha detto Papa Prevost. Quello di Leone è il primo viaggio apostolico di un pontefice in Francia dopo 18 anni. Dopo la prima tappa a Parigi, si recherà a Loured e Metz