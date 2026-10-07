Vaticano, al via oggi il summit di Papa Leone XIV sulla famiglia

ll pontefice, per l'occasione, ha chiamato a raccolta i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per un evento di "ascolto reciproco" e "discernimento sinodale" sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie, oggi influenzate da "tanti cambiamenti" e per condividere "quanto si sta realizzando nelle Chiese locali". Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. Leone XIV, nello specifico, ha invitato a Roma anche i capi delle Chiese orientali, insieme a 11 nuclei familiari dai cinque continenti.

I problemi delle famiglie di oggi

Ad aprire i lavori, oggi, è il Pontefice, che poi li chiuderà nell’ultima giornata del 14 ottobre. "L'obiettivo indicato da Papa Leone XIV è procedere, nell'ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da compiere oggi per annunciare il Vangelo con le famiglie", ha detto in una conferenza stampa in Vaticano padre Giacomo Costa, Consultore della Segreteria Generale del Sinodo. Sullo sfondo ci sono i problemi delle famiglie, in diversi ambiti, ma anche il calo sempre maggiore dei matrimoni religiosi. "Alcuni dati - ha sottolineato Gabriella Gambino, sottosegretaria del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita - aiutano a cogliere la portata delle trasformazioni culturali in atto: in Polonia, i matrimoni religiosi celebrati negli ultimi 5 anni si sono ridotti del 45%. In Australia, tra il 1970 e il 2024 sono passati dall'88% al 16%. Sono segnali che, nella diversità dei contesti, richiamano l'urgenza di accompagnare la scelta matrimoniale e sostenere in modo più decisivo la trasmissione della fede in famiglia".