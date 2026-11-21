Un sisma di magnitudo 6.7 ha colpito nelle scorse ore il Perù centrale. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico peruviano (Igp). Il terremoto si è verificato alle 19.09 ora locale (1.09 ora italiana), a 30 chilometri a Nord-ovest della città di Junín e a una profondità di 129 chilometri. Il ministro della Difesa, Rafael Belaunde, ha riferito che,"sono stati segnalati danni lievi alle abitazioni in diverse zone della regione di Junín, oltre a interruzioni dell'erogazione di energia elettrica e limitazioni alla circolazione stradale". Belaunde ha aggiunto che "non si registrano danni alle persone, né conseguenze per la loro integrità fisica o salute". Il quotidiano El Comercio riporta però di un ragazzo di 17 anni rimasto ferito nel quartiere di Barrios Altos dopo che un pezzo di cemento proveniente da una galleria gli è caduto in testa. Il giovane è stato trasportato all'ospedale 2 de Mayo, dove è attualmente in cura.