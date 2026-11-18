Un terremoto di magnitudo 5.3 con epicentro in Romania è stato avvertito nella notte anche in vaste aree dell'Ucraina e della Moldavia. Secondo le autorità ucraine, il sisma è stato percepito in almeno sette regioni del Paese, senza che siano stati segnalati al momento danni o vittime. La scossa si è verificata nella zona di Vrancea, una delle aree a più elevata attività sismica dell'Europa orientale. A causa della profondità dell'evento, le vibrazioni si sono propagate per centinaia di chilometri, risultando percepibili ben oltre i confini romeni.

Precedenti scosse avvertite in gran parte dell'Europa Sud-orientale

In Ucraina il terremoto è stato avvertito dagli abitanti delle regioni di Odessa, Chernivtsi, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Ternopil, Ivano-Frankivsk e Zakarpattia. Numerosi cittadini hanno riferito sui social network di aver avvertito oscillazioni di lampadari, finestre e mobili durante la notte. La regione di Vrancea è considerata il principale focolaio sismico della Romania e in passato ha generato terremoti avvertiti in gran parte dell'Europa sud-orientale, compresi Moldavia, Bulgaria e Ucraina.