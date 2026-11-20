All'esecuzione era presente un consigliere spirituale, il reverendo Jeff Hoodm: "Questa è stata di gran lunga la peggiore e non è andata come previsto", ha raccontato dopo la vicenda. Secondo la loro versione, i funzionari del carcere di Huntsville, dove si sono svolti i fatti, hanno dichiarato che tutte le procedure sono state seguite in maniera corretta

Dopo il caso di Christa Pike , condannata a morte e sopravvissuta all'esecuzione capitale per iniezione letale, un nuovo caso ha scatenato le polemiche negli Stati Uniti. E' successo in Texas dove Reinaldo Dennes, 70 anni, giustiziato con una iniezione letale, è morto contorcendosi dal dolore dopo aver urlato diverse volte, alla fine di un'agonia durata oltre un'ora prima di esalare l'ultimo respiro. Il detenuto era stato condannato alla pena capitale nel 1996 in seguito ad un omicidio ed è stato giustiziato nella notte fra giovedì e venerdì in un carcere di Huntsville, non distante da Houston.

La testimonianza del consigliere spirituale

La procedura, secondo quanto emerso da alcune testimonianze, sarebbe durata circa 63 minuti e si sarebbe prolungata perchè il personale carcerario faticava ad individuare una vena adatta per i due aghi endovenosi contenenti la dose letale del sedativo pentobarbital. Durante la procedura stessa, Dennes si sarebbe lamentto più volte, urlando. All'esecuzione era presente un consigliere spirituale, il reverendo Jeff Hoodm, che ha assistito a più di una dozzina di esecuzioni a livello nazionale. "Questa è stata di gran lunga la peggiore e non è andata come previsto", ha raccontato dopo la vicenda. "Ha iniziato a muoversi violentemente sulla barella avanti e indietro, avanti e indietro", ha aggiunto Hoodm. "Mentre si contorceva e si muoveva avanti e indietro, era chiarissimo che i farmaci non stavano facendo effetto rapidamente come avrebbero dovuto".

La versione dei funzionari del carcere

Secondo la loro versione, i funzionari della prigione hanno dichiarato che tutte le procedure sono state seguite in maniera corretta. Amanda Hernandez, portavoce del Texas Department of Criminal Justice, l'agenzia che gestisce le prigioni e le carceri statali, ha poi, di fatto, rimandato al mittente le polemiche che facevano riferimento ad una "esecuzione mal eseguita" e messo in campo l'ipotesi della simulazione affermando che il detenuto avrebbe iniziato a lamentarsi di un dolore alla gamba destra prima ancora che il farmaco iniziasse a scorrere nelle flebo, dove però non era stato inserito alcun ago.