Charlotte Casiraghi, il figlio Raphael e i Grimaldi alla Festa Nazionale di Monaco. FOTO
La famiglia Grimaldi ha partecipato alle celebrazioni della Fête Nationale Monégasque, chiamata anche Festa del Principe: dalla parata militare alla cerimonia nella Cattedrale. La ricorrenza, molto importante per il Principato, celebra ogni 19 novembre la famiglia nobile, l'identità nazionale e la storia di Monaco. La data è stata scelta perché ricorda il giorno in cui, nel 1949, il principe Rainieri III salì ufficialmente al trono
- Il 19 novembre a Monaco si celebra la Festa Nazionale del principato, nota anche come Festa del Principe o, in francese, Fête Nationale Monégasque. Per il Principato è una giornata molto importante perché celebra la famiglia reale, l’identità nazionale e la storia di Monaco.
- La data del 19 novembre è stata scelta perché ricorda il giorno in cui, nel 1949, il principe Ranieri III salì ufficialmente al trono. Nel 2005 il suo successore, l’attuale principe di Monaco Alberto II, decise di tenere la festa in questa data in omaggio al padre.
- Ai festeggiamenti partecipa la famiglia Grimaldi al completo: la giornata è scandita da tanti appuntamenti a partire dalle cerimonie ufficiali e dalla parata militare davanti al Palazzo del Principe.
- Poi la giornata di festeggiamenti prosegue con la celebrazione religiosa nella Cattedrale. Nella fotografia compaiono, da sinistra: Andrea Casiraghi (primo dei tre figli di Carolina di Monaco e del suo secondo marito Stefano Casiraghi), dietro in nero la moglie Tatiana Santo Domingo. Accanto a lui in prima fila la sorella Charlotte Casiraghi e il fratello Pierre, dietro in rosa la moglie di quest’ultimo, Beatrice Borromeo. A destra in prima fila siede anche Louis Ducruet, figlio di Stefania di Monaco e del marito Daniel Ducret.
- Previsti per la giornata anche concerti, spettacoli e fuochi d'artificio. Insieme ai fratelli Casiraghi e alle loro consorti, partecipano ai festeggiamenti anche i figli, nipoti del principe Alberto.
- La Festa del Principe è una tradizione che si tramanda da decenni ma la data non è stata sempre la stessa: la tradizione risale al 1857, durante il regno di Carlo III. In origine, ogni sovrano sceglieva la data in base al proprio santo patrono. Carlo III aveva fissato il 4 novembre, Alberto I il 15 novembre, Luigi II il 17 gennaio e Ranieri III il 19 novembre. A cambiare le regole è stato Alberto II che ha deciso di omaggiare il padre e non cambiare il giorno della Festa.
- Alla finestra del Palazzo del Principe, per assistere alle celebrazioni, è comparsa anche Carolina di Monaco, primogenita del principe Ranieri III e di Grace Kelly nonché sorella maggiore dell'attuale Principe Alberto II.
- Tra gli eredi del Principe Ranieri III spicca sempre Charlotte Casiraghi, alla quale bastano un abito nero e degli orecchini pendenti rossi per risultare raffinata ed elegante. Seconda figlia di Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly, è cresciuta sotto i riflettori ma ha anche cercato di costruirsi una sua identità. Ha studiato ed è appassionata di filosofia, letteratura, equitazione e moda.
- Accanto a Charlotte, ad assistere alle celebrazioni per la Festa del Principe, c’è anche il figlio Raphael, avuto dalla relazione (iniziata nel 2011 e terminata nel 2015) con l'attore e comico franco-marocchino Gad Elmaleh.
- Nel 2018 Charlotte Casiraghi ha avuto un secondo figlio, Balthazar, nato dal matrimonio con il produttore cinematografico Dimitri Rassam, figlio dell'attrice Carole Bouquet. La coppia si è separata nel 2024.