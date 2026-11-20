La famiglia Grimaldi ha partecipato alle celebrazioni della Fête Nationale Monégasque, chiamata anche Festa del Principe: dalla parata militare alla cerimonia nella Cattedrale. La ricorrenza, molto importante per il Principato, celebra ogni 19 novembre la famiglia nobile, l'identità nazionale e la storia di Monaco. La data è stata scelta perché ricorda il giorno in cui, nel 1949, il principe Rainieri III salì ufficialmente al trono