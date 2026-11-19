Il Principato ha celebrato il tradizionale appuntamento annuale nel segno dell'eleganza e della continuità dinastica. Protagonisti della giornata il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, affiancati dai gemelli Jacques e Gabriella in impeccabili look coordinati: completo bianco per mamma e figlia, alta uniforme dei Carabinieri del Principe per padre e figlio