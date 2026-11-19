Festa nazionale di Monaco: Alberto, Charlene e i look coordinati con i figli. FOTO
Il Principato ha celebrato il tradizionale appuntamento annuale nel segno dell'eleganza e della continuità dinastica. Protagonisti della giornata il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, affiancati dai gemelli Jacques e Gabriella in impeccabili look coordinati: completo bianco per mamma e figlia, alta uniforme dei Carabinieri del Principe per padre e figlio
- Il Principato di Monaco ha celebrato oggi la sua tradizionale Festa nazionale, un appuntamento che unisce solennità istituzionale e spirito comunitario attorno alla famiglia Grimaldi. La Rocca si è vestita a festa per accogliere cittadini e ospiti internazionali, confermando il legame profondo tra la dinastia e il popolo monegasco
- Protagonisti assoluti della giornata sono stati il Principe Alberto e la Principessa Charlène, apparsi sereni e impeccabili lungo tutto il cerimoniale. La coppia ha guidato le celebrazioni dimostrando grande sintonia non solo nei gesti istituzionali, ma anche nella cura dell'immagine pubblica. Accanto a loro, come sempre, il resto della famiglia allargata dei Grimaldi ha preso parte ai riti ufficiali, consolidando l'immagine di una monarchia coesa
- A catturare l'attenzione degli osservatori e degli appassionati di moda reale è stata la straordinaria armonia stilistica tra la Principessa Charlène e la figlia Gabriella, ormai 11enne. Madre e figlia hanno optato per un sofisticato coordinato in bianco candido, una scelta cromatica luminosa e di grande impatto visivo
- Parallelamente, anche il fronte maschile della famiglia ha sfoggiato un rigoroso coordinamento sartoriale di grande effetto. Il Principe Alberto II e il principe ereditario Jacques si sono presentati fianco a fianco indossando l'alta uniforme ufficiale dei Carabinieri del Principe, arricchita dalle decorazioni e dalle onorificenze di Stato
- Le celebrazioni si sono aperte ufficialmente nella Cattedrale di San Nicola con la tradizionale Messa di ringraziamento e il Te Deum. Per l'occasione, la navata è stata impreziosita da un allestimento floreale a tema 'Comme un jardin', composto da oltre 2.600 fiori e piante tra gigli bianchi, rose e arbusti verdi. All'uscita dalla funzione religiosa, i sovrani e i figli hanno salutato con calore la folla assiepata lungo le strade del centro storico
- La cerimonia si è poi spostato nella Piazza del Palazzo, dove si è svolta la tradizionale parata militare davanti allo sguardo attento della famiglia principesca. Affacciati al balcone centrale del Palazzo dei Principi, Alberto e Charlène, affiancati da Jacques e Gabriella, hanno assistito alla sfilata dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e delle forze di sicurezza pubblica
- Nel corso delle cerimonie, il Principe Alberto II ha anche tracciato un bilancio di un 2026 particolarmente significativo per la storia del Principato. Il sovrano ha ricordato con orgoglio eventi di portata storica come la visita apostolica di Papa Leone XIV nel mese di marzo e la visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
- Durante la giornata, inoltre, il Principe ha conferito un riconoscimento speciale al nipote Pierre Casiraghi per la prestigiosa vittoria conquistata nell'Admiral's Cup