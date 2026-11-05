Vertice iberoamericano a Madrid, re Felipe e Letizia Ortiz accolgono i leader. FOTO
A Madrid si è tenuto il trentesimo vertice dei 22 Paesi della comunità iberoamericana: al centro del summit, intelligenza artificiale, cooperazione contro le catastrofi naturali, politiche di assistenza e cooperazione economica e politica tra gli Stati membri. Da Re Felipe l’appello a rispondere alle sfide globali future "con una voce armoniosa". La regina, a margine del vertice, ha preso parte ad alcuni eventi sulla promozione dell'inclusione delle persone con disabilità e contro lo sfruttamento sessuale
- È iniziato il 4 novembre, a Madrid, il trentesimo vertice iberoamericano. Ieri e oggi i leader e i rappresentanti di tutti i 22 Paesi della comunità iberoamericana si sono riuniti nella capitale spagnola per discutere di intelligenza artificiale e trasformazione digitale, cooperazione contro le catastrofi naturali, mobilità accademica, politiche di assistenza e cure e rilancio della cooperazione economica e politica tra gli Stati membri.
- Alla cerimonia di inaugurazione il premier spagnolo Pedro Sanchez ha lanciato un appello all’unità: "La comunità iberoamericana è una comunità di valori, ma anche di affetti, che prevalgono sempre al di sopra di qualsiasi congiuntura e di qualsiasi differenza". Il capo del governo ha invitato i 22 Paesi della comunità iberoamericana a rafforzare ulteriormente i legami e a superare le divergenze politiche, puntando a una maggiore influenza internazionale, economica e diplomatica.
- Anche Re Felipe nel suo primo discorso alla cerimonia inaugurale ha lanciato un appello a continuare a sostenere la comunità iberoamericana come un esempio di "intesa e cooperazione", per rispondere alle sfide globali future "con una voce armoniosa" invece di "22 voci dissonanti". Le prime parole del sovrano sono state dedicate dedicate alle vittime della tragedia ferroviaria di Toledo, nella quale hanno perso la vita 69 persone e che "ancora oggi mantiene l'intero Paese immerso nel dolore e nella costernazione".
- Ieri sera, poi, Re Felipe di Spagna e la regina Letizia Ortiz, accompagnati dal premier spagnolo Sanchez e dal segretario generale iberoamericano, Andrés Allamand, hanno ricevuto al Teatro Real di Madrid i presidenti e i ministri degli Esteri dei 22 Paesi iberoamericani giunti nella capitale spagnola per il Summit.
- "Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti", ha affermato oggi il segretario generale iberoamericano, Andrés Allamand, tracciando al XXX vertice iberoamericano a Madrid il bilancio di due anni di lavoro dei 22 Paesi membri della comunità iberoamericana durante la presidenza pro tempore spagnola. Le priorità emerse sono state la sicurezza, la cooperazione economica, la transizione digitale e il cambiamento climatico.
- A Madrid è volato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy che oggi ha avuto una serie di colloqui diplomatici con le massime autorità spagnole, europee e latinoamericane tra cui Re Felipe, il premier spagnolo Sanchez e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Incontro anche con il presidente portoghese Antonio José Seguro (in foto): "Abbiamo parlato delle nostre opportunità per una produzione congiunta di armi. Riponiamo grandi speranze in ulteriori passi a sostegno", ha scritto Zelensky su X.
- Per la serata di inaugurazione del Summit, la regina Letizia Ortiz ha deciso di indossare un abito blu notte dalla linea aderente, con lunghezza midi e scollo a barca scivolato sulle spalle. Dello stesso colore del vestito sono le scarpe scelte dalla sovrana spagnola: una slingback a punta in vernice blu notte.
- Per completare il look, Letizia Ortiz ha optato per un paio di orecchini pendenti con pietre blu e bracciale prezioso, che aggiungono luminosità senza appesantire l'insieme. Il risultato è un look sofisticato ed elegante, in linea con lo stile della regina.
- A margine del Summit iberoamericano sono stati organizzati molti eventi a Madrid ai quali ha preso parte la regina Letizia. Tutte le iniziative, tenute al Palazzo Reale di El Pardo, a Madrid, sono incentrate sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini dello sfruttamento sessuale e sulla promozione dell'inclusione delle persone con disabilità.
- Per gli eventi odierni, Letizia Ortiz ha optato per un look formale e professionale: un tailleur azzurro composto da blazer sartoriale azzurro dalla linea sagomata, con revers classici e chiusura a due bottoni, e pantaloni dal taglio dritto.