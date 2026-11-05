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Vertice iberoamericano a Madrid, re Felipe e Letizia Ortiz accolgono i leader. FOTO

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©IPA/Fotogramma

A Madrid si è tenuto il trentesimo vertice dei 22 Paesi della comunità iberoamericana: al centro del summit, intelligenza artificiale, cooperazione contro le catastrofi naturali, politiche di assistenza e cooperazione economica e politica tra gli Stati membri. Da Re Felipe l’appello a rispondere alle sfide globali future "con una voce armoniosa". La regina, a margine del vertice, ha preso parte ad alcuni eventi sulla promozione dell'inclusione delle persone con disabilità e contro lo sfruttamento sessuale

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