A Madrid si è tenuto il trentesimo vertice dei 22 Paesi della comunità iberoamericana: al centro del summit, intelligenza artificiale, cooperazione contro le catastrofi naturali, politiche di assistenza e cooperazione economica e politica tra gli Stati membri. Da Re Felipe l’appello a rispondere alle sfide globali future "con una voce armoniosa". La regina, a margine del vertice, ha preso parte ad alcuni eventi sulla promozione dell'inclusione delle persone con disabilità e contro lo sfruttamento sessuale