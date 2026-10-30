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Lo speciale sull'incidente ferroviario in Spagna
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Incidente Spagna, re Felipe e Letizia Ortiz visitano i feriti all'ospedale di Toledo. FOTO

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©Getty

Il Re e la Regina di Spagna si sono recati ieri all’ospedale Universitario di Toledo per fare visita alle persone rimaste ferite nello scontro tra i due treni dell’alta velocità avvenuto la mattina del 28 ottobre tra Madrid e l'Andalusia nei pressi di Urda. Felipe e Letizia sono poi andati dalle circa 50 famiglie dei dispersi. “L’indagine dovrà accertare come e perché è avvenuta questa catastrofe", poiché "dovranno studiarsi le misure da adottare perché quanto successo non accada di nuovo", ha dichiarato il sovrano

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