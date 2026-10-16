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Re Felipe e Letizia di Spagna al Premio Planeta 2026 di Barcellona, vince Allende. FOTO

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La sera del 15 ottobre la città spagnola ha ospitato la 75ª edizione del prestigioso premio letterario. A vincere è stata la scrittrice 84enne per il suo ultimo romanzo “La hora antes del alba”. “Il Premio ha accompagnato l'evoluzione della nostra letteratura e, attraverso di essa, la trasformazione del nostro Paese”, ha detto Re Felipe

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