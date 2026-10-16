Re Felipe e Letizia di Spagna al Premio Planeta 2026 di Barcellona, vince Allende. FOTO
La sera del 15 ottobre la città spagnola ha ospitato la 75ª edizione del prestigioso premio letterario. A vincere è stata la scrittrice 84enne per il suo ultimo romanzo “La hora antes del alba”. “Il Premio ha accompagnato l'evoluzione della nostra letteratura e, attraverso di essa, la trasformazione del nostro Paese”, ha detto Re Felipe
- Si è tenuta la sera del 15 ottobre a Barcellona la cerimonia per la 75ª edizione del Premio Planeta 2026, prestigioso premio letterario spagnolo. Vincitrice di quest’anno la scrittrice Isabel Allende.
- Ad assegnare il premio è la casa editrice spagnola Editorial Planeta, fondata da José Manuel Lara Hernández, che premia un romanzo inedito, scelto tra le opere presentate al concorso. Il vincitore riceve 1 milione di euro, mentre il finalista riceve 200mila euro.
- Questa edizione del premio è stata presieduta da Re Felipe VI e dalla regina Letizia di Spagna.
- Non capita ogni anno che i sovrani partecipino alla premiazione: quest’anno la coppia reale non si è limitata ad assistere alla serata, ma ha partecipato ufficialmente alla consegna del riconoscimento.
- Il re, nel suo discorso alla premiazione, ha iniziato parlando in catalano in onore della città che ospita la cerimonia, Barcellona, e ha proseguito in spagnolo. “Il Premio ha accompagnato l'evoluzione della nostra letteratura e, attraverso di essa, la trasformazione del nostro Paese”, ha detto.
- Il sovrano ha quindi dedicato una parte importante del suo intervento al valore della letteratura nella società contemporanea. In particolare, ha parlato della capacità dei libri di ampliare gli orizzonti e di rappresentare una memoria storica della società spagnola e delle generazioni che l'hanno attraversata.
- A vincere il Premio Planeta 2026 è stata Isabel Allende. La scrittrice e giornalista cilena naturalizzata statunitense ha conquistato il prestigioso riconoscimento spagnolo vincendo così anche un milione di euro. Ad essere premiato è stato il romanzo “La hora antes del alba”, pubblicato dall’autrice 84enne sotto lo pseudonimo di Luz Ventura: un sequel, 45 anni dopo, del suo capolavoro d’esordio “La casa degli Spiriti”.
- "Non mi ero mai presentata a un concorso per evitare l'umiliazione di arrivare ultima, ma ho deciso di correre il rischio perché era una sfida, come lo è stata risposarsi a ottant'anni. Alla mia età c'è ben poco da perdere", ha dichiarato Allende nel ricevere il premio a Barcellona dalle mani del re Felipe VI.