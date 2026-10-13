La sovrana si è aperta su alcuni momenti di quotidianità tra lei e il marito durante un documentario della BBC sui libri e la lettura. Temi molto importanti per la regina che da sempre è una lettrice appassionata: nel 2021, durante la pandemia, ha aperto un book club sui social e nel 2023 ha fondato un'organizzazione benefica per promuovere i benefici della lettura ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Leggere prima di cena. Un momento di serenità e normalità che fa parte anche della vita quotidiana della coppia reale più famosa del mondo. “Io e mio marito leggiamo prima di cena. Ci piace stare seduti in silenzio a leggere”. A rivelarlo è la regina Camilla d’Inghilterra che, in un documentario volto a sensibilizzare sull’importanza dei libri in un Paese dove la lettura è in declino, ha raccontato alcuni aneddoti segreti tra lei e Re Carlo.

L’aneddoto La sovrana ha svelato in che modo lei e il marito trascorrono le ore serali. “Ogni tanto, quando sono assorta nella lettura, lo sento ridere di cuore per qualcosa. È molto fastidioso - dice scherzosamente Camilla - perdo il filo, oppure mi ritrovo a piangere all’improvviso, ma resta un momento bellissimo e sereno”. Le rivelazioni della regina andranno in onda mercoledì 14 ottobre durante il documentario della BBC intitolato The Book That Changed My Life. A Re Carlo piacciono molto le biografie, ha raccontato Camilla, mentre a lei piacciono la narrativa storica e i thriller.