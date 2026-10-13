La sovrana si è aperta su alcuni momenti di quotidianità tra lei e il marito durante un documentario della BBC sui libri e la lettura. Temi molto importanti per la regina che da sempre è una lettrice appassionata: nel 2021, durante la pandemia, ha aperto un book club sui social e nel 2023 ha fondato un'organizzazione benefica per promuovere i benefici della lettura
Leggere prima di cena. Un momento di serenità e normalità che fa parte anche della vita quotidiana della coppia reale più famosa del mondo. “Io e mio marito leggiamo prima di cena. Ci piace stare seduti in silenzio a leggere”. A rivelarlo è la regina Camilla d’Inghilterra che, in un documentario volto a sensibilizzare sull’importanza dei libri in un Paese dove la lettura è in declino, ha raccontato alcuni aneddoti segreti tra lei e Re Carlo.
L’aneddoto
La sovrana ha svelato in che modo lei e il marito trascorrono le ore serali. “Ogni tanto, quando sono assorta nella lettura, lo sento ridere di cuore per qualcosa. È molto fastidioso - dice scherzosamente Camilla - perdo il filo, oppure mi ritrovo a piangere all’improvviso, ma resta un momento bellissimo e sereno”. Le rivelazioni della regina andranno in onda mercoledì 14 ottobre durante il documentario della BBC intitolato The Book That Changed My Life. A Re Carlo piacciono molto le biografie, ha raccontato Camilla, mentre a lei piacciono la narrativa storica e i thriller.
Impegno per la lettura
La regina Camilla ha da sempre coltivato l’amore per la lettura. La passione le arriva dal padre che, come lei stessa rivela nel documentario, proprio grazie ai libri è riuscito a sopravvivere per più di due anni come prigioniero di guerra in Germania nei primi anni '40. “Quando leggi non pensi a te stesso, puoi immergerti nella vita degli altri e questo allevia lo stress”, spiega la regina che non nasconde la sua preoccupazione per il futuro dei libri. “Penso che sarebbe una tragedia totale se i libri scomparissero per sempre. Fanno parte del nostro patrimonio culturale. Se non si leggesse più, personalmente penso che tanto varrebbe arrendersi, perché non saremmo più nemmeno umani”. Durante la pandemia, a gennaio 2021, Camilla ha dato vita sui social a un book club e tre anni fa ha fondato un'organizzazione benefica per promuovere i benefici della lettura.