Le parole di Kim Jong-un

Kim Jong-un ha visitato alcuni impianti per la produzione di materiale nucleare e un istituto di ricerca, chiedendo di ampliare l'impiego delle armi nucleari tattiche in diversi ambiti operativi. Lo ha riferito l'agenzia Yonhap, citando i media statali di Pyongyang. Durante l'ispezione, avvenuta in località non precisate, Kim Jong-un ha affermato che la Corea del Nord sta aumentando sistematicamente la capacità produttiva di materiale nucleare per rafforzare il proprio arsenale. Il leader ha definito "importante e urgente" sviluppare l'impiego delle testate tattiche, richiamando la minaccia rappresentata dal "più pericoloso Stato nemico", in riferimento alla Corea del Sud. Kim ha inoltre accusato gli Stati Uniti di favorire la proliferazione nucleare tra gli alleati dell'Asia nordorientale attraverso accordi di condivisione degli armamenti atomici. Il leader ha ribadito che Pyongyang non cercherà il riconoscimento di altri Stati. Ha avvertito che qualsiasi tentativo di negare lo status nucleare, sancito dalla Costituzione, sarà considerato "un'aperta dichiarazione di guerra". La visita è la quarta di Kim a strutture nucleari dal settembre 2024 e segue il congresso del Partito dei Lavoratori di febbraio, che ha confermato il potenziamento della deterrenza atomica.