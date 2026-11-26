Rheinmetall AG, per la quale lavoravano i due tecnici italiani uccisi in Kuwait (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), è la maggiore industria tedesca nel campo degli armamenti. Fondata nel 1889 da Heinrich Ehrhardt, durante la Seconda guerra mondiale rivestì un ruolo cruciale nella produzione di armi ed equipaggiamenti per la Wehrmacht. Ha anche una divisione di componenti per autoveicoli e dal 1993 ha inglobato la Mauser, altra grande industria di armi tedesca.