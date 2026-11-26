Due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono morti in Kuwait dopo essere stati colpiti dalle schegge generate dall'intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura strategica. Giorgia Meloni, informata durante il Consiglio europeo, ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza ai familiari delle vittime

"Ho appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell'attacco avvenuto in Kuwait. Esprimo, a nome mio e del governo, profondo cordoglio e rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. La mia vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell'attacco e alle loro famiglie". Lo scrive su X Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. I due tecnici italiani hanno perso la vita dopo essere stati colpiti dalle schegge cadute a seguito dell'intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura di importanza strategica in kuwait. I connazionali lavoravano nel Paese per Rheinmetall Italia.