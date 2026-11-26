Due civili, tecnici italiani della Rheinmetall, sono morti in seguito all'intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura di importanza strategica in Kuwait ( IL LIVEBLOG ). Le schegge cadute dopo l'intercettazione avevano inizialmente ferito quattro persone tra cui "due di nazionalità italiana", un kuwaitiano e un pakistano. Il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait Saud Abdulaziz Al-Otayan aveva fatto sapere dal profilo X dell'esercito del Paese che le persone colpite erano state "trasferite in uno degli ospedali per ricevere le cure necessarie". Secondo quanto appreso da fonti di Sky TG24 i tecnici lavoravano a un sistema di manutenzione di difesa aerea. L'esplosione, secondo quanto confermato di lì a poco dal ministero degli Esteri, ha interessato "un sito presso il quale erano impiegati due tecnici italiani della società Rheinmetall Italia, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane".

Tajani in Senato: "Governo vicino a famiglie, seguiamo gli sviluppi"

Sulla tragica vicenda ha fatto il punto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del question time al Senato. "Condivido con quest'Aula una notizia che riguarda due cittadini italiani che lavoravano in Kuwait: con l'Unità di crisi, con la nostra ambasciata in Kuwait e il ministero della Difesa stiamo seguendo gli ultimi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto questi due nostri connazionali", ha spiegato Tajani. "Intorno alle 14 di oggi, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti. L'ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche. Ho appena parlato con l'ambasciatore Morini che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto, sta informando le famiglie. A nome del Governo, credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane".