La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, difficilmente può aspirare a un ruolo di mediatore nella risoluzione del conflitto ucraino avanzando ultimatum alla Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Cinque persone sono state uccise in un attacco con droni ucraini nella regione ucraina di Zaporizhzhia sotto il controllo delle forze di Mosca. "A seguito di un attacco con un drone nemico contro un parcheggio, cinque persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite nella località di Vessioloïe", ha riferito il governatore regionale insediato dalla Russia, Evgenij Balitski.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo della Nato Mark Rutte esortano la Russia a non "estendere la guerra" in Ucraina, in una dichiarazione congiunta rilasciata dopo un incontro in Florida. L'incontro, definito "eccezionale" e "di grande impatto", si è concentrato sulle guerre in Ucraina e in Iran, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca dopo i colloqui a porte chiuse presso il resort di Trump a Mar-a-Lago. "Abbiamo anche discusso dell'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra, e dell'importanza di ottenere una soluzione pacifica al conflitto il più rapidamente possibile", aggiunge la dichiarazione.

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