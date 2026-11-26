Guerra Ucraina, Cremlino a von der Leyen: "Non puoi dettare condizioni per negoziati" LIVE
La presidente della Commissione europea "difficilmente può aspirare a un ruolo di mediatore nella risoluzione del conflitto ucraino avanzando ultimatum alla Russia". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Trump e Rutte esortano Mosca a non "estendere la guerra" in Ucraina
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La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, difficilmente può aspirare a un ruolo di mediatore nella risoluzione del conflitto ucraino avanzando ultimatum alla Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche.
Cinque persone sono state uccise in un attacco con droni ucraini nella regione ucraina di Zaporizhzhia sotto il controllo delle forze di Mosca. "A seguito di un attacco con un drone nemico contro un parcheggio, cinque persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite nella località di Vessioloïe", ha riferito il governatore regionale insediato dalla Russia, Evgenij Balitski.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo della Nato Mark Rutte esortano la Russia a non "estendere la guerra" in Ucraina, in una dichiarazione congiunta rilasciata dopo un incontro in Florida. L'incontro, definito "eccezionale" e "di grande impatto", si è concentrato sulle guerre in Ucraina e in Iran, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca dopo i colloqui a porte chiuse presso il resort di Trump a Mar-a-Lago. "Abbiamo anche discusso dell'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra, e dell'importanza di ottenere una soluzione pacifica al conflitto il più rapidamente possibile", aggiunge la dichiarazione.
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Ucraina, il presidente della Romania: "Più chances di pace in primavera"
Il presidente rumeno Nicusor Dan ritiene che "ci siano più chances" di arrivare ad una "pace" in Ucraina "nella prossima primavera", ragion per cui, dice arrivando all'Europa Building per il Consiglio Europeo straordinario dedicato principalmente all'Mff 2028-34, "dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia".
Si valuta innalzamento misure sicurezza per militari italiani in Libia
Si valuta un eventuale innalzamento delle misure di sicurezza per i duecento militari italiani impegnati nella missione Miasit, che operano in Libia tra Tripoli e Misurata, a seguito del duplice attacco ucraino a Bengasi dello scorso 22 novembre. Lo si apprende da fonti militari. Ieri - secondo quanto scrive oggi Repubblica - il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato l'addetto militare ucraino, giunto assieme all'ambasciatore Ihor Brusylo.
Governatore: "Massiccio attacco a siti energetici nella regione russa di Stavropol"
Il governatore del Territorio russo di Stavropol, Vladimir Vladimirov, ha riferito di un "massiccio" attacco contro le infrastrutture industriali della regione. "A Nevinnomyssk è stato respinto un massiccio attacco di droni contro infrastrutture industriali. Secondo le prime informazioni, i detriti dei droni abbattuti sono caduti in prossimità di impianti industriali ed energetici, causando danni. Anche un edificio scolastico e una sede distaccata di un'università sono stati danneggiati", ha scritto Vladimirov su Telegram ,senza fornire ulteriori dettagli sulle infrastrutture colpite. Secondo canali Telegram indipendenti, l'attacco avrebbe provocato un incendio presso la centrale elettrica a gas di Nevinnomyssk, che fornisce energia, tra le altre cose, all'azienda di fertilizzanti Nevinnomyssk Azot, della EuroChem. Secondo il canale Telegram Astra, l'attacco avrebbe colpito una turbina a gas a ciclo combinato da 410 megawatt.
Il Cremlino a von der Leyen: "Non puoi dettare le condizioni per i negoziati"
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, difficilmente può aspirare a un ruolo di mediatore nella risoluzione del conflitto ucraino avanzando ultimatum alla Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. "La Russia non deve nulla, la Russia deve garantire i propri interessi nazionali", ha affermato Peskov in un'intervista alla televisione di Stato ripresa dall'agenzia Interfax. "Questo, probabilmente, conferma ancora una volta la fondatezza delle nostre preoccupazioni riguardo alla capacità degli europei di assumere una posizione costruttiva e di contribuire in qualche modo al processo di pace", ha aggiunto Peskov in merito alle parole della presidente della Commissione Ue. "Rivendicare un ruolo di mediatori o di partecipanti ai negoziati per la risoluzione dei conflitti è molto difficile", ha concluso il portavoce del presidente Vladimir Putin.
Attacco russo alla capitale ucraina Kiev, 4 feriti
Almeno quattro persone sono state ferite, due delle quali gravi, a seguito di un attacco lanciato nella notte dalle forze russe contro la capitale ucraina, Kiev. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha riferito tramite i social media che due dei feriti sono in ospedale e attualmente versano in gravi condizioni, mentre gli altri due hanno ricevuto cure ambulatoriali sul posto. Secondo i rapporti diffusi sia dal sindaco che dall'Amministrazione militare di Kiev (Kmba), l'attacco si è concentrato nel distretto di Desniansky, situato nella zona nord-est della città, dove sono stati colpiti un centro commerciale, un edificio in una zona industriale e un altro edificio non residenziale, subendo ingenti danni materiali.
Cremlino: "Tregua dell'energia? Non dobbiamo nulla all'Ue"
Il Cremlino ha respinto la richiesta dell'Unione europea di una tregua energetica. "La Russia non deve assolutamente nulla a nessuno", ha spiegato il portavoce Dmitri Peskov commentando con il giornalista Pavel Zarubin le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo cui la Russia dovrebbe accettare una tregua energetica.
Raid russi, due morti a Kharkiv e sette feriti a Kiev
E' stata un'altra notte di attacchi massicci delle forze russe sull'Ucraina. A quanto riportano i media locali, due persone sono morte a Kharkiv nel raid su un condominio nel quartiere Novobavarskyi. Nella capitale Kiev, nel mirino è finito un centro commerciale: sette i feriti di cui due gravi.
Mosca: "Abbattuti 343 droni. Colpita la raffineria di Samara"
La contraerea russa ha intercettato e distrutto durante la notte 343 droni russi, compresi alcuni nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato citato da Interfax. Le Forze di Difesa ucraine sono riuscite però a sferrare un massiccio attacco contro la raffineria di petrolio Kuibyshev, nella regione russa di Samara, a quanto riportano i media ucraini.
Raid di Kiev contro navi russe in Libia. È scontro tra Mosca e Parigi
Le forze armate della Libia orientale minacciano una rappresaglia militare contro Kiev dopo la morte di due militari libici nel raid del 22 novembre con sette droni ucraini che ha affondato la corvetta russa Merkury e colpito altre due navi a Bengasi. Il Cremlino appoggia la reazione libica e Parigi difende la "legittima difesa" ucraina, mentre il ministro Tajani chiede di evitare nuovi focolai vicino all'Italia.
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Lukoil, siglato un accordo per la vendita delle sue attività internazionali
Un consorzio di investimento, che include la società statunitense Eldridge, ha annunciato un accordo per l'acquisizione delle attività internazionali di Lukoil; un'operazione sollecitata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla compagnia petrolifera russa. L'accordo prevede uno scambio di azioni di Lukoil e altri titoli russi con quote di Lukoil International GmbH (Lig), ha reso noto Eldridge in un comunicato stampa.Il valore complessivo dell'operazione è pari a 10 miliardi di dollari, secondo quanto riferito all'agenzia Afp da una fonte vicina al dossier. Oltre a Eldridge, guidata dal miliardario statunitense Todd Boehly, il consorzio comprende la US International Development Finance Corporation (Dfc) – un ente governativo statunitense per gli investimenti internazionali – che acquisirà una partecipazione nelle attività in questione. L'iniziativa ha suscitato la condanna dei Democratici: il deputato Gregory Meeks, membro della Commissione Affari Esteri della Camera, ha esortato l'amministrazione Trump a bloccare l'accordo. "Meno di un anno fa, il Congresso ha vietato alla Dfc di investire in Russia; eppure, questa amministrazione sta aggirando tale restrizione acquistando attività nel settore energetico per un valore di 10 miliardi di dollari dalla più grande compagnia petrolifera russa, un'azienda colpita da sanzioni statunitensi proprio per fare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra in Ucraina", ha dichiarato Meeks.
Russia, il 10 dicembre conferenza stampa di fine anno di Putin
Il 10 dicembre il presidente russo Vladimir Putin terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Lo ha annunciato il Cremlino. L'incontro con i media inizierà alle 12:00 ora di Mosca (le 14:00 in Italia). "Il capo dello Stato farà il bilancio dell'anno e risponderà alle domande di giornalisti e cittadini in diretta televisiva", si legge in un comunicato.
Con l'attacco di Kiev in Libia i droni diventano messaggi politici
Gli attacchi sono avvenuti vicino alle coste dell’Unione Europea e potrebbero aprire un nuovo fronte, quello Mediterraneo, in cui l’Italia potrebbe risultare coinvolta. L'iniziativa di Kiev potrebbe violare il diritto internazionale, perché condotta nelle acque, anzi in un porto, di un Paese neutrale: fattore che rischia di trasformare l'attacco di Bengasi da operazione militare in momento politicamente cruciale.
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Cinque morti in un attacco con droni a Zaporizhzhia
Cinque persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco con droni contro un parcheggio nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha reso noto oggi, giovedì 26 novembre, Yevgeny Balitsky, il governatore insediato dalla Russia.
Zelensky: "Navi e aerei russi obiettivi legittimi ovunque". VIDEO
Tensione nel Mediterraneo dopo raid ucraino a Bengasi
E' alle stelle la tensione nel Mediterraneo dopo il raid ucraino contro navi russe ormeggiate a Bengasi che ha causato la morte di due soldati libici. Il generale Haftar minaccia vendetta contro Kiev che ha pubblicamente rivendicato l'attacco. 'La Libia ha il diritto di rispondere all'aggressione', la sponda del Cremlino. Parigi difende l'Ucraina, mentre Roma invoca prudenza
Raid russo sull'Ucraina nella notte, colpiti siti industriali
Le forze russe hanno colpito siti dell'industria della difesa nella capitale ucraina, Kiev, nel corso di un massiccio attacco notturno. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo in un comunicato. "La scorsa notte, le Forze Armate russe hanno sferrato un attacco su larga scala utilizzando armi di precisione basate a terra e droni d'attacco, prendendo di mira siti dell'industria della difesa a Kiev", si legge nella nota. Inoltre, nel Mar Nero, a sud-est di Odessa, è stata colpita una nave da carico che trasportava forniture militari e beni a duplice uso destinati all'Ucraina.
Trump e Rutte esortano la Russia a "non estendere" la guerra in Ucraina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo della Nato Mark Rutte esortano la Russia a non "estendere la guerra" in Ucraina, in una dichiarazione congiunta rilasciata dopo un incontro in Florida. L'incontro, definito "eccezionale" e "di grande impatto", si è concentrato sulle guerre in Ucraina e in Iran, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca dopo i colloqui a porte chiuse presso il resort di Trump a Mar-a-Lago. "Abbiamo anche discusso dell'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra, e dell'importanza di ottenere una soluzione pacifica al conflitto il più rapidamente possibile", aggiunge la dichiarazione. L'appello congiunto di Trump e Rutte arriva nonostante il leader statunitense abbia definito il presidente russo Vladimir Putin "mio amico" durante un incontro in Cina la scorsa settimana. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha contestato i commenti di Trump su Putin. "Per noi è un assassino", ha detto Zelensky alla CNN
Missili su Kiev, colpito centro commerciale: 4 feriti
Un "massiccio attacco con missili balistici" è stato lanciato dalla Russia, nella tarda serata del 25 novembre, contro Kiev. Lo riporta il Kiev Independent, che spiega come nell'attacco sia stato colpito un centro commerciale. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state ricoverate in ospedale. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, aggiungendo che due feriti versano in gravi condizioni. Nell'attacco, ha aggiunto Klitschko, è stato colpito anche un edificio situato in una zona industriale del distretto di Desnianskyi, nella capitale. L'allarme antiaereo era scattato in città e in gran parte del Paese intorno alle 22:46 locali.