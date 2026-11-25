Almeno 30 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite nell'esplosione seguita da incendio di un camion che trasportava bombole di gas su una tangenziale del Cairo, non lontana dal centro città e in ora di punta. Le immagini postate dai media mostrano un violento incendio sulla strada con diversi veicoli in fiamme. Il rogo è avvenuto sulla tangenziale nell'area di Al Warraq in un punto che sovrasta un tunnel. Si teme intanto che il bilancio delle vittime possa ulteriormente aggravarsi.

Ambulanze e Protezione civile al lavoro per salvare i sopravvissuti

Secondo una fonte della sicurezza citata dall'Efe, i primi accertamenti indicano un possibile guasto allo sterzo, mentre media locali parlano di un cavo elettrico caduto sul manto stradale. Il conducente avrebbe perso il controllo del camion, che ha urtato la barriera di cemento della tangenziale. L'impatto avrebbe provocato l'esplosione e le fiamme si sono propagate lungo la carreggiata, investendo diversi veicoli in transito. Secondo altre indiscrezioni, invece, la caduta di un cavo elettrico potrebbe invece essere avvenuta in conseguenza dell'esplosione. Trentanove ambulanze hanno partecipato ai soccorsi. Le squadre della Protezione civile sono riuscite a domare le fiamme dopo diverso tempo. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il premier Mostafa Madbouly hanno disposto che venga fornito il sostegno necessario alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite.