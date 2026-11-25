Circa 5 tonnellate di azoturo di piombo sono state fatte esplodere in una base americana a Middletwon. La deflagrazione si è resa necessaria perché il materiale era degradato. L’operazione era stata rinviata più volte per via delle proteste delle organizzazioni ambientaliste. Il presidente americano ha rassicurato sui possibili effetti collaterali: "Le prime notizie ci dicono che gli sforzi di mitigazione compiuti dall'esercito hanno superato di gran lunga le aspettative"

Quasi cinque tonnellate di azoturo di piombo - un materiale esplosivo utilizzato nei detonatori militari - sono state fatte esplodere, in maniera controllata, in una base americana a Middletwon, nell'Iowa. La deflagrazione delle sostanze chimiche instabili si è resa necessaria, secondo quanto riferito dall'amministrazione Usa, perché il materiale era degradato e le basse temperature avrebbero potuto portare comunque a un'esplosione incontrollata. Come si vede dalle immagini trasmesse da alcune tv americane, dopo le esplosioni si sono levate in aria colonne di fumo bianco. Donald Trump ha rassicurato sui possibili effetti collaterali dell'esplosione: "Le prime notizie dall'Iowa ci dicono che gli sforzi di mitigazione compiuti dall'esercito hanno superato di gran lunga le aspettative", ha scritto il presidente americano sul suo social Truth.

Prima lo stop, poi il via libero definitivo all'esplosione

Il caso nei giorni scorsi aveva scatenato il dibattito pubblico. Un tribunale federale aveva bloccato l'esplosione, inizialmente prevista per la scorsa settimana, su pressione di gruppi ambientalistici per la preoccupazione che le nuvole di polvere di piombo potessero causare problemi di salute e ambientali. Ma ieri è arrivato il via libera definitivo.

Le precauzioni per la popolazione

La detonazione ha riguardato 68 barili di azoturo di piombo tenuti in due bunker rinforzati, ciascuno delle dimensioni di un campo da tennis. Il giorno prima dell'esplosione pianificata, i funzionari pubblici sono andati porta a porta ad allertare i residenti vicino all'impianto per esortarli a lasciare le loro case o comunque prendere provvedimenti per prevenire l'esposizione al piombo. Alle famiglie è stato detto di chiudere porte e finestre, sigillare eventuali fessure e restare il più possibile in casa per le prime 24 ore. Intanto il Centro statunitense per il controllo ha fornito assistenza tecnica al dipartimento della Salute dell'Iowa. Juanita Mora, portavoce medico dell'American Lung Association, ha avvertito che a seconda del vento e del tempo, il piombo può percorrere "chilometri e chilometri" e che qualsiasi esposizione è pericolosa. I bambini sono particolarmente vulnerabili perché possono

assorbire il piombo quattro o cinque volte più velocemente degli adulti.