Messico, esplosione di fuochi d'artificio durante una festa patronale: almeno 10 morti
La deflagrazione è avvenuta durante i preparativi per le celebrazioni religiose nella comunità di Santa Maria Canchesdá, nel comune di Temascalcingo. Almeno dieci persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite. A seguito dell'esplosione, avvenuta all'interno dei locali della parrocchia, sono stati immediatamente attivati i soccorsi, attualmente impegnati a fornire supporto alle persone colpite
- Una violenta esplosione di fuochi d'artificio si è verificata in Messico durante una festa patronale nella comunità di Santa Maria Canchesdá, nel comune di Temascalcingo. Nella deflagrazione sono morte almeno dieci persone e altre 64 sono rimaste ferite. Lo ha riferito il governo statale.
- Secondo le prime informazioni, la deflagrazione è avvenuta durante i preparativi o le attività preliminari alle celebrazioni religiose in onore della Vergine della Luce. A seguito dell'esplosione, avvenuta all'interno dei locali della parrocchia, sono stati immediatamente attivati i soccorsi.
- A seguito della deflagrazione, sono stati mobilitati i servizi di emergenza e le ambulanze provenienti dai municipi limitrofi per fornire supporto ai servizi locali, che necessitavano di rinforzi per prestare assistenza alle persone coinvolte.
- Come ha riferito il governo statale, a provocare l'esplosione è stato del "materiale pirotecnico conservato in uno spazio dell'edificio utilizzato come deposito". Sul posto sono state "condotte operazioni di soccorso, assistenza e controllo dei rischi", si legge ancora nel comunicato.
- La governatrice dello Stato del Messico, Delfina Gomez, ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. "Sono al vostro fianco con profondo rispetto e affetto in questo momento di dolore", ha dichiarato.
- La protezione civile, i servizi sanitari d'emergenza, i vigili del fuoco, la Commissione nazionale per le emergenze e la polizia statale sono attualmente impegnati a fornire assistenza alle persone colpite.