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Messico, esplosione di fuochi d'artificio durante una festa patronale: almeno 10 morti

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©Ansa

La deflagrazione è avvenuta durante i preparativi per le celebrazioni religiose nella comunità di Santa Maria Canchesdá, nel comune di Temascalcingo. Almeno dieci persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite. A seguito dell'esplosione, avvenuta all'interno dei locali della parrocchia, sono stati immediatamente attivati i soccorsi, attualmente impegnati a fornire supporto alle persone colpite

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