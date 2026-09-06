La deflagrazione è avvenuta durante i preparativi per le celebrazioni religiose nella comunità di Santa Maria Canchesdá, nel comune di Temascalcingo. Almeno dieci persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite. A seguito dell'esplosione, avvenuta all'interno dei locali della parrocchia, sono stati immediatamente attivati i soccorsi, attualmente impegnati a fornire supporto alle persone colpite