Mattarella a Monaco: Opéra e cena di Stato con il principe Alberto e Charlene. FOTO
È la prima volta che un presidente della Repubblica italiana visita ufficialmente il Principato. Molti gli appuntamenti in agenda, a partire da uno spettacolo lirico all'Opéra. Il rientro a Roma è previsto per domani
- Sergio Mattarella diventa il primo presidente della Repubblica italiana ad andare in visita di Stato nel Principato di Monaco: il viaggio è cominciato oggi, 2 ottobre, e finirà domani. La giornata è inziata nel cortile d'onore del Palazzo dei Principi, dove ad accogliere Mattarella e la figlia Laura - ai piedi della famosissima scalinata bianca - c'erano il principe Alberto II, la principessa Charlène e i due principini gemelli Jacques e Gabriella.
- Dopo l'accoglienza d'onore, il colloquio tra Mattarella e Alberto II nel Salone di famiglia del Palazzo dei Principi. Tra l'Italia e il Principato esistono "legami storici" e oggi c'è "una collaborazione di una intensità molto alta", ha detto Mattarella, che ha ricordato che "anche la fondazione Grimaldi - la dinastia del principe Alberto, ndr - con tanti comuni da nord a sul dell'Italia che sono legati a questa famiglia, è una bella realtà".
- In contemporanea, si è tenuto un colloquio tra la principessa Charlène e Laura Mattarella nella Sala delle Guardie.
- Poi ci si sposterà all'Opéra di Monte Carlo, dove il capo dello Stato e la figlia, insieme al principe e alla principessa di Monaco, assisteranno a una performance della mezzosoprano Cecilia Bartoli.
- A seguira la cena ufficiale nella sontuosa Sala del Trono del Palazzo dei Principi.
- Sabato 3 ottobre, Mattarella incontrerà il personale dell'Ambasciata d'Italia e una rappresentanza della collettività italiana nel Principato. Seguirà una visita, insieme al principe, al Museo Oceanografico. Poi le dichiarazioni alla stampa e, infine, il rientro al Quirinale.