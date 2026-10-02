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Mattarella a Monaco: Opéra e cena di Stato con il principe Alberto e Charlene. FOTO

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È la prima volta che un presidente della Repubblica italiana visita ufficialmente il Principato. Molti gli appuntamenti in agenda, a partire da uno spettacolo lirico all'Opéra. Il rientro a Roma è previsto per domani

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