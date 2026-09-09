Norvegia, ai funerali di re Harald anche il principe William e Alberto di Monaco. FOTO
Oggi, 9 settembre, l'ultimo addio al sovrano più anziano di Europa, morto a 89 anni lo scorso 28 agosto. La cerimonia si celebra nella cattedrale della capitale norvegese, alla presenza di varie famiglie reali e du capi di stato e di governo, come il presidente ucraino Zelensky e quello tedesco Steinmeier
- La Norvegia si stringe insieme per dare l'addio a re Harald V, morto a 89 anni lo scorso 28 agosto, dopo 35 anni di regno. I funerali sono iniziate intorno alle 13 nella Cattedrale di Oslo: la bara, che si trovava nella cappella del Palazzo reale, è arrivata lì dopo una processione funebre.
- Re Harald V era il sovrano più anziano di tutta Europa. La morte è arrivata a causa di una malattia del sangue che, a causa di un'infezione, è rapidamente peggiorata nelle ultime settimane.
- Migliaia di persone hanno seguito il percorso della bara fino alla Cattedrale di Oslo. Stando alla Nrk, sarebbero 224mila i cittadini che lungo le strade del centro di Oslo hanno salutato un ultima volta "il nonno di tutta la Norvegia".
- A succedere a re Harald è il figlio: re Haakon V, 53 anni, è adesso il sovrano più giovane d'Europa.
- Alla cerimonia funebre partecipano molti reali. Tra questi, per il Regno Unito, il principe William e la principessa Anna (madrina di Haakon VIII).
- Alla cerimonia anche il principe Alberto II di Monaco e la principessa Charlene.
- Salutano re Harald anche re Filippo VI e la regina Letizia di Spagna.
- Presente anche il mondo della politica internazionale, tra capi di Stato e di governo, tra cui il presidente ucraino Zelensky e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier.
- Da sinistra a destra: la regina Sonja di Norvegia, re Haakon VIII, la regina consorte Mette-Marit, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus.
- Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre si inchina davanti alla bara durante la cerimonia funebre.
- Dal Belgio sono arrivati Re Filippo e la Regina Matilde.