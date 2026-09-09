Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Norvegia, ai funerali di re Harald anche il principe William e Alberto di Monaco. FOTO

Mondo fotogallery
11 foto
Ansa/Getty

Oggi, 9 settembre, l'ultimo addio al sovrano più anziano di Europa, morto a 89 anni lo scorso 28 agosto. La cerimonia si celebra nella cattedrale della capitale norvegese, alla presenza di varie famiglie reali e du capi di stato e di governo, come il presidente ucraino Zelensky e quello tedesco Steinmeier

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 settembre: rassegna stampa

Cronaca

L'inchiesta di Haaretz secondo cui Netanyahu, che nega, era stato avvisato in occasione degli...

16 foto

Kate e William accompagnano George a Eton per l'inizio della scuola

Mondo

Il primogenito della coppia reale inizia oggi il suo primo giorno all'Eton College, seguendo la...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la reazione del cancelliere...

16 foto

Germania, Francia e Uk: quanto vale l'ultradestra nei sondaggi? I DATI

Mondo

Dopo l’exploit dell’AfD che ha superato il 43% dei consensi nel Land della Sassonia-Anhalt,...

8 foto

Emma Bonino, la carriera politica tra diritti ed Europa. FOTO

Politica

Dalle battaglie radicali degli anni Settanta all’ingresso in Parlamento, fino agli incarichi...

15 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Usa: distrutte 5 petroliere Iran. Teheran attacca base in Giordania

    live Mondo

    Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e otto petroliere in...

    Lavrov: "Stubb e Meloni chiedono cessate fuoco, per guadagnare tempo"

    live Mondo

    Il loro scopo è quello di "far guadagnare tempo" a Kiev, ha detto il ministro degli Esteri russo....

    AI, la startup DeepSeek studia Ipo in borsa a Shangai entro l'anno

    Tecnologia

    La società cinese prepara la quotazione sullo STAR Market di Shanghai entro il 2026, mentre...