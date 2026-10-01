Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon 1° ottobre. FOTO
Con l’arrivo di ottobre cambia l’atmosfera: le giornate si accorciano, le temperature iniziano a scendere e l’autunno entra nel vivo. Il primo giorno del mese può essere l’occasione per inviare un messaggio di buongiorno ad amici, parenti o colleghi. Ecco alcune frasi da condividere su WhatsApp per augurare un buon primo ottobre
- “Buongiorno e buon primo ottobre! Che questo nuovo mese porti serenità, sorrisi e tante belle sorprese”.
- “Benvenuto ottobre. Che sia un mese ricco di giornate serene, soddisfazioni e piccoli momenti da ricordare”.
- “Buongiorno! Inizia un nuovo mese: buon primo ottobre e che sia una giornata piena di cose belle”.
- “Buon primo ottobre! Che i colori dell’autunno portino un po’ di calore e allegria nelle tue giornate”.
- “Buon primo ottobre a te e alle persone che ami. Che questo mese possa regalare tante giornate da vivere con il sorriso”.
- “Un nuovo mese è appena iniziato. Ti auguro un ottobre pieno di sorrisi, affetto e momenti felici”.
- “Buongiorno e buon ottobre! Lasciamo spazio a nuovi progetti, nuove occasioni e tanta serenità”.
- “Buongiorno e buon primo ottobre. Un nuovo mese significa nuove giornate da vivere, nuovi ricordi da creare e tante occasioni per sorridere”.
- Ottobre è anche il mese di Halloween. Per chi ama questa ricorrenza, si può iniziare il mese con una frase a tema: “Benvenuto ottobre, il mese delle zucche, delle foglie colorate e delle serate dal sapore di Halloween”.
- Per un messaggio più ironico: “Buon primo ottobre! Che inizi il mese più spaventoso dell’anno, ma solo per Halloween”.