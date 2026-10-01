 Buongiorno e buon 1° ottobre, frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon 1° ottobre. FOTO

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Con l’arrivo di ottobre cambia l’atmosfera: le giornate si accorciano, le temperature iniziano a scendere e l’autunno entra nel vivo. Il primo giorno del mese può essere l’occasione per inviare un messaggio di buongiorno ad amici, parenti o colleghi. Ecco alcune frasi da condividere su WhatsApp per augurare un buon primo ottobre

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