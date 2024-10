Per chi desidera vivere un viaggio attraverso la storia del Giappone, la scelta giusta è la prima capitale Nara con i suoi templi immersi nella natura circostante. Oltre alle destinazioni più note come il Tempio di Todai-ji o il Parco di Nara, dove entrare in contatto con i cervi che qui vivono liberamente, vale la pena allungare la propria visita per esplorare il Giardino di Isuien, realizzato seguendo l’arte dello shakkei ossia la costruzione del paesaggio in armonia con la natura circostante. Poco distante, attraversando il fiume Yoshikigawa, si trova il Giardino Yoshikien, sorto nell’antica residenza dei monaci del Tempio Kofukuji. Oltre ad essere un ottimo punto panoramico da dove ammirare i Monti Kasuga e Wakakusa, i visitatori possono conoscere l’arte del giardinaggio giapponese grazie alla presenza di tre diversi spazi: un giardino con un laghetto, uno paludoso e un ultimo dedicato alle cerimonie del tè.