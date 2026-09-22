 Bialetti per Barbie, la caffettiera moka si rifà il look in 6 versioni a sorpresa in una blind box. FOTO | Sky
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Bialetti per Barbie, la nuova caffettiera moka rosa in 6 versioni a sorpresa. FOTO

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Bialetti x Barbie

Bialetti si unisce a Barbie dando vita a una nuova originale collezione che porta il caffè nell'universo della bambola Mattel. Protagonista della collaborazione tra i due marchi è la nuova Moka Express totalmente rosa, ispirata all'iconico colore di Barbie, proposta in un'innovativa formula "blind box" con frasi motivazionali da scoprire

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Bialetti per Barbie, la nuova caffettiera moka rosa in 6 versioni

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Bialetti si unisce a Barbie dando vita a una nuova originale collezione che porta il caffè...

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