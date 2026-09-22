Bialetti per Barbie, la nuova caffettiera moka rosa in 6 versioni a sorpresa. FOTO
Bialetti si unisce a Barbie dando vita a una nuova originale collezione che porta il caffè nell'universo della bambola Mattel. Protagonista della collaborazione tra i due marchi è la nuova Moka Express totalmente rosa, ispirata all'iconico colore di Barbie, proposta in un'innovativa formula "blind box" con frasi motivazionali da scoprire
- Bialetti si unisce a Barbie dando vita a una nuova collezione che porta il caffè nell'universo della bambola Mattel. Protagonista della collaborazione tra i due marchi è la nuova Moka Express totalmente rosa, ispirata all'iconico colore di Barbie, proposta in un'innovativa formula "blind box".
- Tra dettagli glitter e grafiche ispirate all’estetica di Mattel, la collezione si distingue per il suo il packaging "a sorpresa". La Moka Barbie viene infatti proposta in sei differenti varianti, ma la particolarità è che ognuna contiene un messaggio motivazionale da scoprire al momento dell’apertura della confezione.
- Oltre alla Moka Express 3 tazze, la capsule collection di Bialetti e Barbie include anche una serie di accessori interamente rosa: dalle tazzine ai bicchierini, dalle mug ai set di tazzine impilabili.
- I messaggi segreti da scoprire all'interno delle blind box sono: Be kind always, Enjoy every day, Good vibes only, Lead with your heart, Living the dream e Time to shine.
- All'interno della capsule collection non mancano poi l'iconica zuccheriera rosa, il tumbler e la bottiglia termici e anche un originale set di quattro cucchiaini ispirato, come il resto degli accessori, all'estetica del brand Mattel.
- A completare la collezione è poi una nuova miscela di caffè macinato aromatizzato al gusto di cioccolato bianco e fragola. Proposta in una latta da collezione in stile Barbie, la miscela amplia la proposta Bialetti, combinando note dolci con l’aroma del caffè.
- Non mancano poi le sei tazzine impilabili. Realizzate in vetro borosilicato, si distinguono per la loro resistenza e per il design impilabile e salvaspazio. Ogni tazzina è decorata con sticker grafici e frasi iconiche della collezione Barbie.
- Tra gli accessori della capsule, anche la mug termica rosa. Dotata di due coperchi intercambiabili, è perfetta sia per contenere bevande calde, sia per gustare quelle fredde. Il design fucsia è impreziosito da sticker grafici e frasi motiazionali.
- Ad arricchire la nuova collezione è anche la versione speciale dedicata a Ken. Caratterizzata dall'iconico colore blu della bambola, la Moka Express Ken mantiene lo stile grafico pop dell'universo Mattel.