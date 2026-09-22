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Tifone Dujuan flagella il Giappone orientale, 2 morti e diversi dispersi

Mondo
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La perturbazione si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza per frane, fiumi in piena, forti venti e mareggiate

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È di almeno due morti, con diversi dispersi, il bilancio del tifone Dujuan, il venticinquesimo della stagione, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Lo hanno riferito le autorità locali e l'Agenzia meteorologica giapponese. 

JAPAN TYPHOON DUJUAN - ©Ansa

Le vittime

A Sodegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 51 anni impegnato con un escavatore nel ripristino di una strada danneggiata, è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno. Nella stessa cittadina una coppia di settantenni risulta dispersa. 

Approfondimento

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Disagi nei trasporti

Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti: le compagnie aeree All Nippon Airways e Japan Airlines hanno cancellato oltre 270 voli, soprattutto da e per l'aeroporto di Haneda, nella capitale, con circa 40.000 passeggeri coinvolti. Sospesi anche alcuni collegamenti ferroviari locali nell'area di Tokyo e nella regione a nord est del Tohoku, mentre restano regolari i treni superveloci della linea Tokaido Shinkansen. La prefettura di Kanagawa ha richiesto l'intervento delle Forze di autodifesa (Sdf) per le operazioni di soccorso.  

JAPAN WEATHER - ©Ansa

Massima allerta

La Jma ha diffuso l'allerta massima per il rischio frane nella catena delle isole Izu, dove la località di Oshima ha registrato 832 millimetri di pioggia in 48 ore, oltre il doppio della media dell'intero mese di settembre. Dujuan si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza per frane, fiumi in piena, forti venti e mareggiate.

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