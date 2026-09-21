Russia, il partito di Putin vince il voto per rinnovo della Duma. LIVE

Guerra Ucraina Russia, il partito di Putin vince il voto per il rinnovo della Duma. LIVE
La Commissione Elettorale Centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo "Russia Unita" è in testa con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal-Democratico della Russia con l'8,73%. I partiti "Nuova Gente" e "Russia Giusta - Per la Verità" hanno ottenuto rispettivamente il 7,88% e il 5,13%. Registrata un'affluenza record del 56,66%
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La Commissione Elettorale Centrale russa annuncerà lunedì i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo "Russia Unita" è in testa con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal-Democratico della Russia con l'8,73%. I partiti "Nuova Gente" e "Russia Giusta - Per la Verità" hanno ottenuto rispettivamente il 7,88% e il 5,13%. Registrata un'affluenza record del 56,66%.
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Media: "Raid russi a Zaporizhzhia colpiscono centro commerciale e alcuni edifici"
Cinque persone sono rimaste ferite dopo un attacco russo avvenuto stanotte a Zaporizhzhia che ha danneggiato infrastrutture civili, tra cui due grattacieli, un istituto scolastico e un centro commerciale. Lo riferisce Ivan Fedorov , co-presidente del Consiglio di Difesa del governatorato di Zaporizhzhia, scrive Ukrainska Pravda. "Quattro persone sono rimaste ferite a seguito del raid su uno dei grattacieli. Un'altra persona è rimasta ferita in un altro edificio", riferiscono le autorità di Zaporizhzhia. Secondo le prime informazioni, uno degli attacchi è stato lanciato contro il centro commerciale Intrade. I servizi di emergenza e di pronto intervento stanno operando nei luoghi colpiti mentre sui social circolano video e foto di un incendio provocato dal raid.
Media: "Russia al lavoro per aumentare la produzione di droni d'attacco"
La Russia si sta muovendo per aumentare la sua capacità produttiva di droni d'attacco, quelli usati nelle incrusioni contro le città dell'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti, sottolineando che sono in corso i lavori per l'ampliamento dell'impianto Alabuga-Volokno, di proprietà di Rosatom, per produrre maggiori quantità di fibra di carbonio di grado militare, essenziale per la realizzazione di droni. L'aumento della produzione si tradurrà in ulteriori 28.000 droni d'attacco l'anno.
Russia, oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma
La Commissione Elettorale Centrale russa annuncerà lunedì alle 11:00 ora di Mosca (8:00 GMT, le 10.00 ora italiana) i risultati preliminari delle elezioni per la Duma tenutesi nel fine settimana, secondo quanto riportato dalla agenzia rudda Tass. La tornata elettorale per eleggere i deputati della nona Duma di Stato russa si è svolta dal 18 al 20 settembre, con la partecipazione di 10 partiti. Con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo "Russia Unita" è in testa con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa (KPRF) con il 13,74% e dal Partito Liberal-Democratico della Russia (LDPR) con l'8,73%. I partiti "Nuova Gente" e "Russia Giusta - Per la Verità" hanno ottenuto rispettivamente il 7,88% e il 5,13%. Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale, ha dichiarato che le elezioni parlamentari di quest'anno hanno registrato un'affluenza record del 56,66%, basandosi su dati preliminari. Oltre 3,6 milioni di persone hanno votato online, secondo quanto riferito dal Ministero dello Sviluppo Digitale russo.