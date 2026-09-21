Russia, il partito di Putin vince il voto per rinnovo della Duma. LIVE

Cinque persone sono rimaste ferite dopo un attacco russo avvenuto stanotte a Zaporizhzhia che ha danneggiato infrastrutture civili, tra cui due grattacieli, un istituto scolastico e un centro commerciale. Lo riferisce Ivan Fedorov , co-presidente del Consiglio di Difesa del governatorato di Zaporizhzhia, scrive Ukrainska Pravda. "Quattro persone sono rimaste ferite a seguito del raid su uno dei grattacieli. Un'altra persona è rimasta ferita in un altro edificio", riferiscono le autorità di Zaporizhzhia. Secondo le prime informazioni, uno degli attacchi è stato lanciato contro il centro commerciale Intrade. I servizi di emergenza e di pronto intervento stanno operando nei luoghi colpiti mentre sui social circolano video e foto di un incendio provocato dal raid.