Cina, bambina stabilisce record mondiale con cubo di Rubik

Si chiama Lian Yunzhi la bambina di sei anni che ha stabilito il record mondiale femminile del cubo di Rubik 3x3x3. La bimba prodigio proviene dalla provincia sudoccidentale cinese del Sichuan. Ha infranto due volte questo mese il record mondiale femminile di media per il 3x3, durante due competizioni certificate dalla World Cube Association a Wuhan e Guangzhou: ha registrato medie di 4,52 e 4,27 secondi dopo aver risolto il Cubo di Rubik per cinque volte consecutive.

E' diventata unica cuber mondiale

Un video pubblicato dall'emittente cinese mostra la bambina, con un fiocco rosso a quadretti tra i capelli, mentre maneggia con destrezza il Cubo di Rubik. Dopo aver risolto il rompicapo, appoggia il cubo sul tavolo, batte le mani ed esulta alzando il pugno in aria. Soprannominata Zhizhi, Lian ha scoperto il cubo di Rubik iscrivendosi a un corso specifico - una delle varie attivita' extrascolastiche che affiancavano le lezioni di danza e musica - ha raccontato la madre, Lin Yangxi, ai media locali. Lin si è "resa conto gradualmente" che il cubing era un'"attivita' eccellente per favorire lo sviluppo completo delle capacita' di un bambino" e ha deciso di puntare su questa disciplina. La bimba oggi conosce oltre 1.300 algoritmi e si allena dalle due alle tre ore al giorno. I suoi genitori l'hanno portata a Shanghai per allenarsi con professionisti di alto livello. È diventata l'unica speedcuber femminile al mondo ad avere un tempo medio sotto i 4,5 secondi.