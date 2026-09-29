Libri per bambini, 5 storie per la festa dei nonni

La festa dei nonni è un momento magico per i bambini che possono dedicare al proprio nonno o nonna una lettura da fare insieme. Un modo straordinario per condividere un giorno speciale. Buona lettura!
- Le nonne e i nonni sono compagni di gioco e custodi di segreti. Sono braccia che rassicurano e radici a cui tornare per scoprire chi siamo. Ritratti delicati, divertenti, pieni di tenerezza, che raccontano come ogni nonna e ogni nonno, in modi tanto diversi tra loro, lascino sempre un segno dolce e indelebile nel cuore dei nipotini
- È l'anno 2050 a Bixonville. Agata e Paolo vivono insieme alla mamma e al nonno, ex campione di skate, con il quale hanno un profondo legame di affetto. Quando Nonno Skate scompare misteriosamente, i due fratelli si mettono sulle sue tracce e scopriranno un incredibile complotto che richiederà tutto il loro coraggio. Riusciranno i due ragazzi a sventare il diabolico piano?
- Finalmente è arrivato l’autunno, la stagione preferita di Otta! Ma questo fine settimana i genitori della gufetta hanno deciso di concedersi un viaggetto da soli, lasciando la loro piccola a casa dei nonni. Otta non capisce perché l’abbiano abbandonata così: sarà una noia mortale, il peggiore fine settimana di tutta la sua vita! E se invece fosse l’occasione per scoprire, insieme ai nonni, quanto può essere sorprendente l’autunno in campagna?
- Un giorno il bimbo va a trovare il nonno e questi gli mostra in soffitta una porta misteriosa. Varcandola i due si ritrovano su una nave che li conduce a un'isola tropicale e bellissima. Insieme si divertono e scoprono mille angoli meravigliosi, tanto che il nonno decide di fermarsi mentre il nipotino rientra, timonando tra le onde la nave con cui sono arrivati.
- “Un giorno il Gruffalò disse alla sua piccolina: «Ci viene a trovare la nonna, per dindirindina!»”. Per Nonna Gruffalò ci vuole solo il meglio, e quindi cosa le si può cucinare per il pranzo di benvenuto? Riuscirà un piccolo topo a non finire sulla lista del menù? Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, seguito de “Il Gruffalò” e di “Gruffalò e la sua piccolina”, classici di Julia Donaldson e Axel Scheffler.