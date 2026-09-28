Meteo, ancora sole sull’Italia: quando inizia il “vero” autunno?

Le temperature più elevate sono attese soprattutto al Nord, al Centro e sulla Sardegna. Sulle regioni settentrionali si potranno raggiungere i 26-27 gradi in diverse città, tra cui Torino, Milano e Bologna, mentre nei fondovalle alpini non sono esclusi valori vicini ai 28 gradi. Al Centro le temperature potranno salire fino a 29 gradi a Roma e Firenze. Valori ancora più elevati sono previsti sulla Sardegna, soprattutto nei settori occidentali dell’isola, dove localmente si potranno raggiungere i 30-31 gradi. Il caldo interesserà anche il Sud, anche se con valori generalmente più contenuti rispetto al Centro-Nord e alla Sardegna.