MTV Video Music Awards 2026, tutti i vincitori: da Madonna a Taylor Swift. FOTO
Gli MTV Video Music Awards 2026 hanno visto il trionfo di Madonna, vincitrice di sette statuette. Oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors, Taylor Swift ha conquistato la vittoria nelle categorie Video of the Year per "The Fate of Ophelia" e Best Direction per "Opalite". Tra i vincitori anche PinkPantheress nella categoria Best Art Direction per "Stateside" con Zara Larsson, Bad Bunny come Best Latin per "NUEVAYoL" e Sienna Spiro nella categoria Best New Artist