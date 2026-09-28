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Domenica 27 settembre Snoop Dogg ha condotto gli MTV Video Music Awards 2026. La cerimonia, in scena al Peacock Theater di Los Angeles, ha regalato momenti di musica e spettacolo. Madonna è stata la grande protagonista della serata. Dopo aver aperto lo show, la Regina del Pop ha conquistato sette statuette: Artist of the Year, Best Album per Confessions II, Best Collaboration per Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography e Best Long Form Video per Confessions II – The Film.

MTV Video Music Awards 2026, tutto quello che c’è da sapere: dalle nomination ai performer