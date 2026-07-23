Cardi B avvistata a cena a Venezia con il calciatore Maduka Okoye

In passato Cardi B è stata legata sentimentalmente a Offset con cui ha avuto tre figli: Kulture nel 2018, Wave nel 2021 e Blossom nel 2024. Nel novembre dello scorso anno la rapper ha dato alla luce il suo quarto figlio nato dalla storia d’amore con Stefon Diggs

Stando alle immagini pubblicate in esclusiva da TMZ , Cardi B e Maduka Okoye sono stati ripresi insieme durante una cena a Venezia. Al momento la rapper e il calciatore non hanno rilasciato dichiarazioni sulla presunta relazione.

Dopo le immagini della loro vicinanza alla Paris Fashion Week, Cardi B e Maduka Okoye sono ritornati al centro del gossip riaccendendo le indiscrezioni riguardanti la loro presunta storia d’amore. La rapper statunitense e il calciatore nigeriano sono stati paparazzati insieme a Venezia. TMZ ha condiviso alcuni brevi filmati della cena, presenti anche alcuni loro amici. Al momento Maduka Okoye, attuale portiere dell’Udinese, e Cardi B non hanno commento la notizia.

Cardi B è tra i nomi più acclamati della scena rap a livello internazionale. Dopo essersi affermata con il singolo Bodak Yellow, l’artista ha conquistato il pubblico con l’album Invasion of Privacy contenente anche il brano Be Careful. Nel settembre dello scorso anno la rapper, all’anagrafe Belcalis Marlenis Almánzar, ha lanciato il nuovo lavoro Am I the Drama? conquistando ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America. Nel corso degli anni Cardi B ha messo a segno varie collaborazioni, ricordiamo I Like It con Bad Bunny e J Balvin, WAP con Megan Thee Stallion, Puntería con Shakira, Girls Like You con i Maroon 5 e Rumors con Lizzo. Inoltre, la rapper vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta nella categoria Best Rap Album alla 61esima edizione dei Grammy Awards.

In passato Cardi B è stata legata sentimentalmente a Offset con cui ha avuto tre figli: Kulture nel 2018, Wave nel 2021 e Blossom nel 2024. Nel novembre dello scorso anno la rapper ha dato alla luce il suo quarto figlio nato dalla storia d’amore con Stefon Diggs. Nello stesso mese la rapper ha scritto sul profilo Instagram: "La mia vita è sempre stata una combinazione di capitoli diversi e stagioni differenti. Il mio ultimo capitolo è stato l'inizio di una nuova stagione. Ricominciare da capo non è mai facile, ma ne è valsa la pena! Ho portato nuova musica e un nuovo album nel mondo! Un nuovo bambino nella mia vita, e un motivo in più per essere la versione migliore di me stessa, un motivo in più per amarmi più di ogni altra cosa o persona, così da poter continuare a dare ai miei bambini l'amore e la vita che meritano".