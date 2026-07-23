Negli ultimi cinque anni, il Big Art Festival è diventato una delle piattaforme culturali di lusso più esclusive al mondo. Riunisce infatti artisti di fama internazionale, imprenditori visionari, collezionisti, family office, leader culturali e ospiti illustri attraverso una combinazione unica di musica , arte , gastronomia , moda e ospitalità eccezionale. L’edizione 2026 sarà non solo una serata di gala, ma anche un’esperienza di lusso immersiva. Gli ospiti percorreranno un viaggio emozionale, dall’elegante cocktail al tramonto con vista sul Mediterraneo (dove la luce dorata della Costa Smeralda trasformerà il Romazzino in uno scenario indimenticabile), alla cena di gala durante la quale Chopard , la leggendaria maison di gioielli e orologi che ha da sempre simboleggiato l’estetica raffinata, il glamour del red carpet e l’art de vivre internazionale, presenterà una sfilata che abbinerà le sue creazioni di Alta Gioielleria alle silhouette di Caroline’s Couture, celebrando così l’eleganza senza tempo e l’arte dei suoi artigiani. Non mancherà, naturalmente, la musica in formato “narrazione artistica continua”. Innanzitutto, il sassofonista di fama internazionale Max Merseny , dalle esibizioni diventate sinonimo dei principali eventi di lusso nel mondo, creerà l’atmosfera con il suo suono peculiare. Seguiranno poi la performance speciale dei carismatici Esteriore Brothers , l’acclamato ensemble italiano che fonde le melodie classiche italiane con un’energia contemporanea e un’affascinante presenza scenica, e l'esibizione di DJ Katty Leen , che proporrà un sofisticato set in grado di diffondere una raffinata armonia notturna sotto il cielo mediterraneo. Infine, arriverà l’attesissima performance di Robbie Williams . Guiderà la serata l'anchorwoman Eleonora Incardona , in veste di presentatrice.

IL BIG ART FESTIVAL

"Per noi, Porto Cervo è uno dei veri gioielli della stagione. Il Romazzino è diventato molto più di una semplice sede per il Festival Big Art: è un luogo dove la bellezza della Costa Smeralda, l'eccezionale calibro dei nostri ospiti e la nostra visione del lusso contemporaneo si uniscono naturalmente. Il secondo anno di questa collaborazione rappresenta qualcosa di particolarmente significativo per noi: una storia di fiducia, gusto impeccabile e una visione condivisa”, ha dichiarato Maxim Berin, CEO di Berin Iglesias Art (società internazionale di gestione eventi con olte 20 anni di esperienza e rinomata per aver stabilito parametri di eccellenza nell'industria degli eventi globali, dalle grandi cene di gala, ai concerti su larga scala, fino alle iniziative di beneficenza e agli eventi privati e aziendali) e fondatore del Big Art Festival. “Robbie Williams a Porto Cervo è molto più di un concerto. Stiamo creando un'esperienza immersiva di classe mondiale in cui ogni elemento, dall'arrivo alla cena, alla moda, musica e gastronomia, diventa parte di un'unica storia emozionale. Oggi, l'opportunità di vivere un artista del calibro di Robbie Williams in un ambiente così intimo è eccezionalmente rara. La nostra ambizione è sempre stata quella di creare momenti che rimangano con i nostri ospiti molto tempo dopo la fine della serata”. L'edizione di Porto Cervo prosegue infatti la filosofia internazionale del Big Art Festival: creare non solo eventi, ma veri e propri momenti culturali dove musica, arte, moda, gastronomia e ospitalità diventano un’unica esperienza estetica. La serata sarà impreziosita anche dal supporto di altri prestigiosi partner, che includono la casa vinicola La Scolca, D.Rock Champagne, Tony Sasa con la sua collezione di prestigiosi vini rossi toscani e Adoria Caviar by Gourmet Corner Porto Cervo, le cui raffinate offerte culinarie contribuiscono all'identità gastronomica dell'evento. Ulteriore partner sarà Denza, parte del gruppo Byd, il marchio automobilistico premium che ridefinisce la mobilità intelligente di lusso e che combina tecnologia avanzata, design elegante e comfort eccezionale. Durante l'edizione di Porto Cervo, Denza presenterà la sua visione del lusso contemporaneo, integrandosi perfettamente con la filosofia del festival di celebrare l'eccellenza, il design e le esperienze indimenticabili. Intanto, il 2026 segna una pietra miliare importante per Big Art Festival, che celebra il suo quinto anniversario con un programma internazionale che abbraccia St. Moritz, Courchevel, Hong Kong (in collaborazione con Tatler Asia durante Art Basel Hong Kong), Samarcanda, New York e Monaco prima di culminare proprio a Porto Cervo, il top della stagione estiva europea.