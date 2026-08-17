Gli Incredibili 3, la concept art del film d'animazione Disney Pixar

Durante l’evento D23, i fan hanno scoperto la prima illustrazione delle nuove avventure della famiglia Parr, composta da Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash e Jack-Jack. Secondo le anticipazioni sulla trama, i tre ragazzi si intrufoleranno fuori casa di notte per proteggere la città e nasconderanno le loro attività notturne ai loro genitori Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Durante l’evento per i fan D23, Disney Pixar ha pubblicato la prima concept art del film d’animazione Gli Incredibili 3 di Peter Sohn. La pellicola seguirà ancora una volta le avventure della famiglia Parr, composta da Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash e Jack-Jack, e si svolgerà dopo il ripristino dello status legale dei supereroi (avvenuto alla fine del secondo capitolo Gli Incredibili 2 del 2018). Lo sceneggiatore Brad Bird ha confermato che non ci sarà alcun salto temporale, e che i fratelli Parr manterranno la loro età originale mentre si intrufoleranno fuori casa di notte per proteggere la città e nasconderanno le loro attività notturne ai loro genitori. In particolare, tra i poteri degli eroi di nuova generazione, quelli di Jack-Jack rappresenteranno allo stesso tempo una sfida e una speranza di salvezza contro una nuova minaccia. Il cast originale include Craig T. Nelson nel ruolo di Robert “Bob” Parr/Mr. Incredible, Holly Hunter nel ruolo di Helen Parr/Elastigirl, Sarah Vowell nel ruolo di Violet, Samuel L. Jackson nel ruolo di Lucius Best/Siberius e Huck Milner nel ruolo di Dash. Il film d’animazione uscirà nei cinema il 16 giugno 2028.

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LE AVVENTURE DEI SUPEREROI Il primo film d’animazione Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi (2004) di Brad Bird aveva vinto nel 2005 il Premio Oscar sia nella categoria Miglior film d’animazione, sia nella categoria Miglior montaggio. In totale, aveva ricevuto quattro candidature, incluse quella per la Migliore sceneggiatura originale e il Miglior sonoro. Il sequel Gli Incredibili 2 (2018) aveva poi seguito la famiglia Parr nella lotta contro il malvagio Minatore (John Ratzenberger). Dopo una missione fallita, la famiglia di supereroi era stata costretta a nascondersi ancora una volta ma, alla fine, dopo aver sconfitto la malvagia Ipnotizzaschermi (Catherine Keener), aveva riconquistato la simpatia del pubblico. Il secondo capitolo, che nel 2019 aveva ottenuto la candidatura al Premio Oscar nella categoria Miglior film d’animazione, ha detenuto il primato di film Pixar con il maggior incasso di sempre fino all’uscita di Inside Out 2 (2024). Nell’agosto 2024, sempre durante l’evento D23 di Disney, era stato annunciato lo sviluppo di un terzo episodio, poi confermato nel marzo 2026 in merito alla data di uscita. Lo sceneggiatore Brad Bird ha scritto tutte e tre le pellicole e ha diretto i primi due capitoli. Per Gli Incredibili 3, però, il regista sarà Peter Sohn (Il viaggio di Arlo ed Elemental). Nel frattempo, Bird è alla guida di un nuovo progetto, Ray Gunn, in arrivo il 18 dicembre 2026. Approfondimento Gatto, il trailer del nuovo film d'animazione Disney Pixar