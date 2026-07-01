L’artista britannico, atteso in città per il concerto in programma il giorno successivo, è stato protagonista di una comparsata spontanea che ha immediatamente catturato l’attenzione di residenti e turisti. Il gesto, ripreso da più telefoni e diffuso sui social, ha contribuito a rafforzare l’immagine di una popstar capace di rompere la distanza tra palco e strada

Robbie Williams ha regalato a Siviglia un episodio imprevisto e rapidamente diventato virale, trasformando una semplice passeggiata nel centro storico in un momento di spettacolo collettivo: ha cantato la sua canzone Angels assieme a un musicista di strada. L’artista britannico, atteso in città per il concerto in programma il giorno successivo (ossia martedì 30 giugno 2026), è stato protagonista di una comparsata spontanea che ha immediatamente catturato l’attenzione di residenti e turisti. Il gesto, ripreso da più telefoni e diffuso sui social, ha contribuito a rafforzare l’immagine di una popstar capace di rompere la distanza tra palco e strada, scegliendo un contatto diretto e informale con il pubblico. L’episodio si è consumato in un clima estivo e informale nel cuore di Siviglia, dove una normale serata si è improvvisamente trasformata in un evento inatteso. L’area del centro storico, già animata dalla presenza di un musicista di strada, è diventata in pochi istanti il teatro di una scena che ha assunto i contorni dell’eccezionalità. L’arrivo improvviso del cantante, la reazione istintiva della folla e la successiva diffusione dei video online hanno consolidato la percezione di un momento destinato a restare nella memoria di chi vi ha assistito. Potete guardare il video di Robbie Williams che canta Angels insieme con un musicista di strada nella clip che trovate in fondo a questo articolo.

Un’apparizione inattesa nel cuore di Siviglia Robbie Williams ha sorpreso fan e passanti lunedì a Siviglia, in Spagna, unendosi all’esibizione di un musicista di strada. Davanti a una folla di curiosi, il cantante britannico ha improvvisato una versione della sua celebre Angels, accompagnato dalla chitarra del busker. La scena ha assunto i tratti di un piccolo concerto improvvisato, con la strada che si è rapidamente riempita di persone attratte dall’evento. Le immagini circolate online hanno documentato un momento informale ma fortemente emotivo, nato senza alcuna pianificazione e sviluppatosi in pochi minuti. Approfondimento Robbie Williams perde mezzo dente (e racconta come ha fatto). FOTO

La scena in Calle Santa María la Blanca Tutto è avvenuto in Calle Santa María la Blanca, nel cuore della città andalusa. Un musicista di strada stava già intrattenendo i presenti quando un uomo con cappellino e occhiali scuri si è avvicinato chiedendo di poter utilizzare il microfono. Per alcuni istanti nessuno ha compreso cosa stesse accadendo. La dinamica dell’incontro è apparsa inizialmente ordinaria, quasi insignificante, fino al momento in cui qualcuno tra la folla ha riconosciuto il volto dell’artista. È stato allora che la situazione si è trasformata, con le urla di sorpresa che hanno rapidamente attraversato la strada. Approfondimento Robbie Williams torna a sorpresa con il nuovo album Britpop

Il riconoscimento e la reazione della folla Una volta avvenuto il riconoscimento, la reazione del pubblico è stata immediata e intensa. L’identità dell’uomo si è rivelata essere quella di Robbie Williams, una delle figure più riconoscibili del pop britannico, artista con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo e già noto sia per l’esperienza con i Take That sia per la successiva carriera solista. La sorpresa ha lasciato spazio a un entusiasmo crescente, con i presenti che hanno rapidamente reagito alla comparsa dell’artista in un contesto così informale e ravvicinato. Il momento ha assunto i contorni di un evento collettivo improvvisato, amplificato dalla partecipazione spontanea del pubblico. Approfondimento Robbie Williams: "Sto perdendo la vista a causa di un farmaco"

“Angels” e l’esibizione improvvisata L’artista ha iniziato a cantare Angels, la ballata pubblicata nel 1997 e diventata uno dei brani più rappresentativi della sua carriera. L’esecuzione, priva di qualsiasi struttura scenica, ha immediatamente coinvolto i presenti. Nel giro di pochi secondi, decine di persone hanno iniziato a unirsi al ritornello, trasformando la strada in un coro spontaneo. L’assenza di elementi tipici di un concerto — nessuna scenografia, nessun impianto visivo, nessuna distanza tra palco e pubblico — ha reso l’esperienza ancora più diretta e partecipata. La diffusione social e la viralità del momento I telefoni si sono alzati quasi simultaneamente per catturare la scena, e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social network. Le immagini sono state pubblicate dalla pagina Instagram Conciertos en Sevilla, contribuendo alla rapida diffusione dell’episodio. Approfondimento Robbie Williams: "Ho la sindrome di Tourette, i tour mi terrorizzano"