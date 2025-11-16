Robbie Williams: "Sto perdendo la vista a causa di un farmaco"

"Facevo fatica a guardare il pubblico ai concerti, ho capito che non si trattava dell'età, ma delle iniezioni per dimagrire". La confessione arriva dallo stesso Williams che al tabloid Sun ha raccontato dei suoi problemi alla vista

Dopo aver recentemente parlato ( nel podcast “I’m ADHD! No You’re Not” ), della sindrome di Tourette che lo affligge, una condizione neurologica che, nel suo caso, si manifesta sotto forma di pensieri intrusivi e non con i classici tic visibili, Robbie Williams confessa al Sun i suoi problemi alla vista. "La mia vista sta peggiorando" e racconta i problemi di salute che lo stanno colpendo a seguito dell'assunzione di un farmaco per dimagrire. L'ex cantante dei Take That ha raccontato di essersi accorto del problema durante una partita di football.

Il racconto di Williams: “Ho capito che non si trattava dell'età, ma delle iniezioni per dimagrire"

"Non riuscivo a distinguere i giocatori - ha detto -, erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me". L'artista pensava si trattasse di "un normale calo di vista dovuto all'età", ma poi, dopo essersi rivolto ad uno specialista che gli ha consigliato, senza successo, di cambiare occhiali, ha capito che si trattava di qualcos'altro. "Facevo fatica a guardare il pubblico ai concerti", ha continuato. "Ho capito che non si trattava dell'età, ma delle iniezioni per dimagrire", ha raccontato, avvertendo poi le persone "sui potenziali rischi" legati all'assunzione di questi farmaci e invitando tutti ad informarsi "prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere".