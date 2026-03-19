Dopo un debutto da record con 752mila spettatori, Pechino Express torna stasera con la seconda tappa, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il viaggio prosegue in Indonesia: 238 chilometri dal porto di Ketapang alle spettacolari cascate di Tumpak Sewu, passando per Lumajang e il Libro Rosso. Tutte le dieci coppie sono ancora in gara, ma la puntata sarà eliminatoria: gli Ex attendono di conoscere chi dovranno sfidare nel primo Duello della stagione

Prosegue il viaggio di Pechino Express . Dopo il primo episodio da record – è stata la puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori , +39% rispetto al debutto dello scorso anno – domani, giovedì 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo.

Il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di quest’anno Lillo continueranno ad accompagnare i viaggiatori in Indonesia , in una corsa che stavolta partirà dal porto di Ketapang, passando per la campagna indonesiana, fino a Lumajang , sede del Libro Rosso; il traguardo finale sarà alle maestose cascate di Tumpak Sewu . Un viaggio senza sosta e ricchissimo di avventura, per un totale di 238 chilometri sempre zaino in spalla.

Dopo aver affrontato la prima tappa, tutte le dieci coppie di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia sono di fatto ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, Steven Basalari e Viviana Vizzini “Gli Ex”, Tay Vines e Assane Diop “I Comedian”, Elisa Maino e Mattia Stanga “I Creator”, Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani “Le Biondine”.

L’attesa del Duello

Questa nuova puntata – attesa per giovedì 19 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – ripartirà dalla chiusura della corsa precedente: la coppia de Gli Ex Steven e Viviana, ultimi classificati all’esordio, attenderanno di conoscere il nome dell’altra coppia che dovranno sfidare nel Duello, come deciso dall’inedito contenuto della Busta Nera di una settimana fa.

Tutti gli altri, provvisti come sempre solo di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, si ritroveranno al porto di Ketapang prima di avventurarsi attraverso la campagna indonesiana fino a Lumajang dove troveranno il Libro Rosso: chi arriverà per primo guadagnerà un posto in classifica e potrà assegnare un malus ad un’altra coppia. Il traguardo finale sarà collocato alle bellissime e scenografiche cascate di Tumpak Sewu: qui scopriremo quale sarà la coppia a rischio eliminazione che dovrà affrontare il Duello con Gli Ex, secondo modalità che Costantino svelerà solo in loco.

La seconda tappa sarà quindi sicuramente eliminatoria, e segnerà – per la prima volta quest’anno – la fine del percorso per una delle coppie in gara: chi dovrà far ritorno anzitempo in Italia? E chi invece potrà proseguire il proprio avventuroso, faticosissimo e indimenticabile percorso di Pechino Express?