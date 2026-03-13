Pechino Express 2026, riparte con ascolti record

La corsa di Pechino Express è ripartita a tutta velocità. Il kick-off della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è stata la puntata più vista di sempre: Total Audience di 752mila spettatori e il 3,3% di share, con 1.192.000 contatti e il 60% di permanenza.

Zaini in spalla e ascolti record, la corsa di Pechino Express è ripartita a tutta velocità. Il kick-off della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+ e on demand, è stata la puntata più vista di sempre: Total Audience di 752mila spettatori e il 3,3% di share, con 1.192.000 contatti e il 60% di permanenza. Risultati incredibili anche sul fronte social: con 158mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 251mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +108% e +107% rispetto al debutto della scorsa stagione), Pechino Express è stato lo show in assoluto più commentato dell'intera giornata televisiva di ieri. Anche la gara si è accesa subito: le dieci coppie in gara hanno cominciato ad esplorare l’Estremo Oriente con grande curiosità e determinazione

I viaggiatori – guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dal primo inviato di stagione Lillo – hanno percorso in lungo e in largo Bali, in Indonesia, per 221 km: partiti da Ubud, cuore spirituale dell’isola, sono giunti fino al Tappeto Rosso nella città di Gilimanuk, passando anche per Mengwi, dove per la prima volta in stagione hanno firmato il Libro Rosso (e i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino sono arrivati per primi). Al termine della gara, Costantino ha annunciato la classifica della prima tappa nonché l’inedito verdetto della busta nera: vittoria per gli stessi Raccomandati, anche grazie alla posizione in classifica guadagnata col Libro Rosso, mentre ultimo posto per gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzi che dovranno sfidarsi in un imprevisto “duello” con la coppia che andrà a rischio eliminazione nella seconda puntata. La competizione è stata serrata e appassionante fin dal principio. Costantino e Lillo hanno accolto le 10 coppie nel sacro tempio di Pura Dalem a Ubud sull’isola di Bali, dedicato al dio Shiva e alla dea Durga, ma senza mappa né zaini. Ecco quindi la prima missione: per recuperare tutto il necessario, dopo aver raggiunto le risaie nei terreni adiacenti e aver individuato dove si celavano le indicazioni, hanno consegnato il sacco di riso – pesante ben 20 chili - dalla statua della dea Dewi Sri a una famiglia locale nel vicino villaggio di Bentuyung Sakti. Lì hanno scoperto di dover anche portare a Lillo il gebogan, un’alta torre di vari strati di frutta tipica delle festività balinesi e da condurre sulla testa: massima attenzione a non perdere pezzi, altrimenti sarebbero scattati 10 minuti di stop prima di ripartire alla volta del tempio Pura Segara Ulun dedicato alla dea Dewi Danu, sulle sponde del lago Batur. Lillo ha consegnato alle coppie gli zaini, che attendevano i rispettivi proprietari: Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, I Rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, Gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzini, I Comedian Tay Vines e Assane Diop, I Creator Elisa Maino e Mattia Stanga, Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, infine Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Approfondimento Pechino Express 2026, ecco chi sono le coppie concorrenti