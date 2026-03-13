Dal cast all'ambientazione: i dettagli e le curiosità sulla nuova serie drama neo-western ideata da Taylor Sheridan in uscita domani, 14 marzo, su Paramount+

The Madison è la nuova serie in sei episodi in uscita domani, 14 marzo, su Paramount+ (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Racconta una profonda storia d’amore attraverso il dramma familiare ed è incentrata sui temi della resilienza e della trasformazione dopo una perdita. La serie drama neo-western è ideata da Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, ed è diretta da Christina Alexandra Voros. Vede tra i protagonisti la tre volte candidata al Premio Oscar Michelle Pfeiffer e il candidato ai Golden Globe Kurt Russell. Entrambi figurano anche come produttori esecutivi insieme a Sheridan, Voros e a David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman e Keith Cox.

LA TRAMA The Madison racconta le vicende dei Clyburn, una famiglia di New York City che dopo la morte del patriarca emigra verso la valle del fiume Madison, nel Montana centrale, nel tentativo di elaborare il lutto e rimettere insieme i cocci della propria vita. DOVE È AMBIENTATa La storia si snoda attraverso due mondi distinti: i suggestivi paesaggi dell'America rurale e l’energia vibrante di Manhattan, esplorando i legami che tengono unite le famiglie. "I ricordi sono come in un film, possiamo guardarli ancora e ancora, per rivivere tutti quei momenti che abbiamo vissuto insieme", recita il trailer ufficiale. IL CAST Michelle Pfeiffer interpreta il ruolo di Stacy, descritta come "il cuore della famiglia", mentre Kurt Russell è Preston, il marito di Stacy e patriarca della famiglia. Paige, la figlia minore dei Clyburn, ha il volto di Elle Chapman mentre l'attore Patrick J. Adams interpreta il ruolo del marito, Russell McIntosh. Ben Schnetzer veste i panni di Van Davis, lo sceriffo della contea. Nel cast figura tra gli altri Matthew Fox nel ruolo di Paul Clyburn, fratello di Preston e cognato di Stacy. Beau Garrett e Amiah Miller sono rispettivamente la figlia maggiore Abigail Reese e Bridgette Reese, primogenita di Abigail. Presenti anche Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova e Will Arnett. Approfondimento The Madison, il trailer della serie tv con Michelle Pfeiffer