Marshals, il trailer della serie tv sequel di Yellowstone

L'ultima volta che i fan hanno visto Kayce Dutton è stato durante la puntata finale di Yellowstone, nel dicembre del 2024. Aveva venduto il ranch della famiglia Dutton nel Montana, e non vedeva l'ora di ricominciare da capo con la moglie Monica e il figlio Kate. Ma le cose potrebbero aver preso una piega diversa

Kayce Dutton è tornato, e sembra essere solo.

Luke Grimes - volto del figlio biologico più giovane di John Dutton (Kevin Costner) in Yellowstone - ha offerto agli spettatori un primo sguardo del suo Kayce in azione nel trailer di Marshals.

Cosa ci dice il trailer

Pubblicato venerdì da CBS, il trailer di Marshals mostra Kayce Dutton (interpretato da Grimes) dormire da solo, dopo aver subito una tragedia non meglio specificata. In una seconda scena visita una tomba ma, anche in questo caso, non vengono forniti ulteriori dettagli.

L'ultima volta che i fan hanno visto Kayce è stato durante la puntata finale di Yellowstone, nel dicembre del 2024. Aveva venduto il ranch della famiglia Dutton nel Montana, e non vedeva l'ora di ricominciare da capo con la moglie Monica (Kelsey Asbille) e il figlio Tate (Brecken Merrill).

Tuttavia Monica non compare nel trailer di Marshals, e persino il nome dell'attrice che le presta il volto non compare nella lista ufficiale del cast. Che sia proprio la moglie, la persona che Kayce piange? "Yellowstone non c'è più, così come la maggior parte della mia famiglia", dice del resto l'uomo in una scena criptica del trailer. "Quanto alla vendetta, il giorno è ancora giovane."

In arrivo l'1 marzo sulla CBS, Marshals seguirà Kayce mentre si unisce a un gruppo specializzato di US Marshals incaricato di proteggere il Montana. Confermate nel cast le star di Yelloswstone Gil Birmingham (Thomas Rainwater) e Mo Brings Plenty (Mo).